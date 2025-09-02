Charlyn López le pegó el color a Diego Vargas en su primer programa con Giros

Diego Vargas (izq) y Alejandro Coto son las dos nuevas fichas de Giros, de Repretel. (Repretel /Repretel)

Diego Vargas, mejor conocido como el Mochilero, es desde este 2 de setiembre la nueva ficha del programa Giros, de Repretel.

Este martes el periodista fue presentado a los televidentes de canal 6 y de una vez su nueva compañera Charlyn López le pegó color.

Diego Vargas, "El mochilero", fue presentado este martes en Giros. (redes/Instagram)

Ambos estaban hablando de plantas con una de las invitadas al programa cuando a la presentadora se le ocurrió regalarle un ramo de hierbabuena al joven reportero.

“Tome a usted que le gusta la hierbabuena para echarle al mojito”, le dijo entre risas Charlyn.

“¿Cómo sabe usted? ¿Le han contado?“, le preguntó Vargas a la presentadora.

Diego Vargas se unió a Giros tras dejar Las Historias de canal 11

Diego tenía 15 años trabajando en Informe 11 Las Historias, pero ante el despido de Frederick Fallas, exdirector de este programa de canal 11, se han hecho varios cambios a lo interno de la televisora.

Además, cabe recordar que hace un mes el presentador Ítalo Marenco renunció a Giros, así como el periodista Carlos Láscarez por lo que han estado reforzando este espacio.

Repretel anunció este lunes que el periodista Alejandro Coto, quien formó parte de Deportes Repretel y fue presentador de Club Gamers y Conexión Fútbol, también se sumará al equipo de Giros a partir del próximo 8 de setiembre.

El Mochilero trabajará ahora directamente con su esposa, pues cabe recordar que recién se casó con la periodista Melissa Umaña, quien es parte de la redacción de Giros.

Diego Vargas estuvo 15 años en Las Historias y este lunes 1 de setiembre se despidió de los seguidores de este programa de canal 11. (Facebook/Facebook)

Se fue muy agradecido

Diego Vargas contó que llegó a Informe 11 Las Historias en el 2010 para cubrir una incapacidad de cinco meses sin imaginar que se convertirían en 15 años “inolvidables” de su vida.

El reportero aseguró que su paso por este programa de canal 11 le enseñó a ser un mejor ser humano y que le regaló la oportunidad de conocer muchos rincones hermosos del país.

“No es fácil cerrar un capítulo tan hermoso, pero me voy con la certeza de que los finales son solo comienzos disfrazados. Gracias, gracias por tanto. Los quiero mucho… y nos volveremos a encontrar, ahora en Giros", publicó en sus redes.

El Mochilero también agradeció a excompañeros como Giovanni Calderón, Omar Cascante, José Miguel Cruz, Henry Segura, Esteban Rodríguez, Andreas Cordero, William Bonilla y Gabriela Chávez, quienes fueron los primeros en tenderle la mano cuando llegó a Las Historias.

Diego Vargas era el encargado de la sección "El Mochilero" de Informe 11 Las Historias.

“A mis compañeras presentadoras, Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, Maureen Rodríguez, Carolina Sánchez y Charlyn López, gracias por la complicidad y el cariño. Y a quienes compartieron camino en estos últimos años: Geiner Salazar, Felipe Loaiza, Harrick Mc Lean, Amairaní Pizarro, Diana Rosa y José Escalante, gracias por siempre dar lo mejor de ustedes”, señaló en su adiós a canal 11.