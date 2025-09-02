¡A a azul! ¿Se acuerda de Maribel Fallas de Combate?, su vida cambió un montón al regresar de Guatemala

Maribel Fallas salió de Combate Costa Rica y estuvo en Combate Guatemala. (Silvia Nunez)

¿Recuerda a Maribel Fallas, de Combate, quien fuera una de las líderes del equipo ¡A a azul!, antes de que terminara el programa en el 2016?

Resulta que la pezeteña, de 32 años, está esperando a su primer hijo y, aunque ahora su vida es pura felicidad, sus últimos años no fueron así.

Luego de su paso por el espacio de Repretel y estar en Combate Guatemala, le tocó vivir momentos muy difíciles que nos contó en esta entrevista.

- Se terminó Combate Costa Rica y se fue para el de Guatemala, ¿qué recuerda de esa experiencia?

Fui dos veces. La primera fue muy difícil porque nunca me había alejado tantísimo de mi familia. Era la primera vez que salía del país y fue demasiado difícil. De hecho, renuncié a los quince días de haber entrado al programa, pero al final terminé la temporada que fue de un mes.

Maribel Fallas, del equipo azul, fue una de las competidoras más queridas cuando daban Combate por canal 11 de Repretel. Cortesía

- ¿Aparte de extrañar a la familia, hubo algo más que la hiciera regresar?

El ambiente que se vivía en el programa en ese momento, con los productores que había y los compañeros, personalmente, no me gustaba. Esa vez fui con Alonso (Swirgsde); él me recomendó, y era la única persona conocida que tenía allá, pero no me gustaba el ambiente dentro de Combate, como la vibra que se vivía en el programa y me regresé a vivir con mis papás.

Maribel Fallas estuvo en Combate Guatemala y ahí le tocó defender el color naranja. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Y cuándo regresó, qué hizo de su vida?

Después de eso pasó la muerte de mi mamá (2017), entonces me quedé un tiempo con mi papá y mi hermanita, que estaba muy chiquitita. Al tiempo se me volvió a dar la oportunidad de regresar a Guatemala y esa vez fui por seis meses. Esa vez sí me gustó mucho, ya habían cambiado de productor, que era Jimmy Tosso, el mismo de acá. Además, los compañeros eran diferentes y el ambiente era totalmente distinto. Me tuve que regresar por el tema de mi papá, que enfermó de cáncer.

- ¿Y su mamá de qué murió?

Yo tenía 15 días de haber venido de Guate y murió de un infarto. Le doy demasiadas gracias a Dios porque me permitió, por lo menos, pasar con ella los últimos días de su vida. A los siete meses de que mami murió, a mi papá le detectaron cáncer gástrico. Entonces lo operaron primero del estómago y después ya la radio, quimios, y en todo ese proceso nos llevamos un año, y pues no aguantó y murió en setiembre de 2018.

Combate fue uno de los programas más vistos de canal 11 y se dejó de transmitir hace 9 años. (Mayela López)

- Entonces, ¿quedó sola con su hermana?

Ajá, me quedé con mi hermanita Angie, quien en ese momento tenía nueve años, y desde eso está conmigo. Ahí se me presentaron varias oportunidades de volver a Combate, pero implicaba dejar a mi hermana muy pequeñita y, después de todo lo vivido, ella ya se estaba acostumbrando a mí. Entonces primero pensé en su bienestar que en el mío y las rechacé, pero ganas me sobraban para irme.

Maribel Fallas entró a Combate en el 2015 y estuvo hasta su final en junio de 2017. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Y a qué se dedicó todo este tiempo?

El primer año vivimos con mi hermano en la finca que nos dejó mi papá, pero es en un pueblito, y después me vine a buscar trabajo al centro de Pérez Zeledón. Trabajé en varios lugares, tienditas y así, y después en una joyería, pero hace un año me quedé sin trabajo. Ahora estoy viviendo con mi pareja y mi hermana.

- ¿Le costó conseguir trabajo por haber estado en el programa?

Hay gente que se acuerda, pero creo que eso nunca influyó en que me dieran un trabajo o no, aparte de que yo no lo supe aprovechar. Yo sé que muchas de las compañeras que estuvieron ahí, tal vez, aprovecharon esa parte para darse a conocer, pero yo no soy así. Yo estaba en el programa, honestamente, porque a mí la competencia me gustaba, no porque quería crear fama o hacerme modelo. Al morir el programa, digamos, todo se murió.

- Prefirió seguir con un perfil bajo...

Sí, siempre he mantenido eso, porque, de hecho, no soy tampoco como muy movida en redes, no soy como de mostrar mucho mi vida, pero ahora estoy que no me cambio por nada, porque voy a ser mamá por primera vez, entonces ahí he estado publicando cosillas.

Maribel Fallas está a la espera de su primer hijo. (Cortesía/Cortesía)

- Estaba viendo, ¿cuántos meses tiene?

Tengo seis meses y medio. Es mi primer hijo, es un varón (se llamará Evans Caleb). Gracias a Dios, ha sido un embarazo muy saludable.

- ¿Ha vuelto a tener contacto con alguno de sus excompañeros?

Hace un tiempo hablé con Chamita (Francis Castro) y Jonathan (López), quien había querido reunirnos, pero no se dio. A mí me quedaba muy difícil porque seguía viviendo en Pérez, pero ahora que vivo en Puriscal (este año) puede que me quede más fácil verme con alguno.

- ¿Qué significó Combate para usted?

Bueno, primero que todo, fue algo que jamás en la vida imaginé. Ser de donde era, del pueblito donde era, y llegar hasta donde llegué. No es un secreto que para muchas personas Combate era algo como muy polo, muy malo, pero para mí fue una experiencia única; yo amé esa etapa de mi vida, para mí no era un trabajo, para mí era ir a hacer algo que me apasionaba, por eso entregaba todo, alma, vida y corazón ahí. De verdad, para mí fue único, y más. Lo que mi familia pensara de mí era muy importante, y como a ellos les encantaba ver el programa, el saber que ellos me estaban viendo y que estaban orgullosos de ver hasta dónde había llegado, era para mí todavía más satisfactorio. Entonces, al día de hoy, digo que fue una de las mejores etapas de mi vida.

