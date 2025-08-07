¿Recuerda a Maurely Zárate? La líder del equipo “naranja, naranja” nos contó qué fue de su vida

Maurely Zárate, exparticipante de Combate de Repretel e integrante del equipo naranja, estuvo los cinco años en el programa. (Cortesía y redes/Facebook y Cortesía)

Maurely Zárate fue una de las chicas más fuertes, aguerridas y carismáticas del programa Combate de Repretel.

Su gran liderazgo en el equipo naranja la hizo ganarse el cariño del público los cinco años que estuvo en el espacio.

Pero, ¿qué fue de la vecina de Alajuelita desde que salió del espacio de canal 11?

Maurely ha estado algo alejada de las redes sociales y de la vida pública por una serie de situaciones que le han pasado, pero decidió conversar con La Teja.

Ya han pasado 9 años del cierre del reality, cuyo último programa fue el 17 de junio de 2016, y desde entonces, se convirtió en una verdadera combatiente, pues le ha tocado luchar mucho por su vida.

- ¿Qué pasó con Maurely después de Combate?

Terminado el programa tuve mi primera operación en el pie derecho, en el dedito pequeño. Días antes de que terminara, en una jugada que iba pasando la linga me caí, en ese momento la linga estaba mojada y me rebotó en el pie, me corrió el quinto ortejo (dedo meñique), me lo corrió al otro lado y me lo quebró. Me lo trataron de acomodar, pero no era desmontado sino que estaba quebrado.

En esa primera operación me quitaron la partecita de arriba del huesito, como la cabecita del dedo, y me atravesaron un pin. Ese pin lo tuve como un año hasta el cuerpo me lo empezó expulsar.

Maurely Zárate fue la más querida por el público que apoyaba el equipo naranja. (Cortesía y redes/Facebook y Cortesía)

- Es decir, salió de Combate a sufrir...

Combate me dejó buenas y me dejó malas. Secuelas montones. Y de ahí ya se me vino la segunda operación, que tuvieron que quitarme el pincito y ya quitarme la parte de arriba del hueso, ya no tenía hueso el dedo, y me atravesaron un tornillo.

Después, mi cuerpo empezó a expulsar el tornillo y a todo eso... me entró una bacteria, para variar, y estuve un mes internada en el INS, con vancomicina (antibiótico), porque me dijeron que tenía el famoso coccus, que es la come carne.

El doctor me dijo que había que poner antibiótico para ver si no agarraba parte del empeine y que si el cuerpo no lo aceptaba había que amputar.

Yo dije, “me van a amputar el dedito”, y me dijo: “no, se combate desde la raíz. O sea, se cortaría desde la rodilla hacia abajo”, porque no sabían qué tanto comió la bacteria. Y esa bacteria, digamos que la tuve prácticamente, en mi pie seis meses.

- ¿Qué pasó después?

Iba al INS a cada rato porque me surpuraba (soltaba pus) muchísimo el dedo y me decían que no, que eso era un hongo en la uña, hasta que un día entré brava donde otro doctor, el que me operó la primera vez, porque ya no aguantaba mi pie, lo andaba vendado, porque andaba el tornillo afuera, expuesto, y me dijo que me tenía que quedar internada inmediatamente.

Ahí se me vino la tercera operación, que ya fue cuando me quitaron toda la parte del huesito y quedaron mis deditos inmóviles, pero por lo menos los tengo, eso es lo importante.

- ¿Quedó con dificultades para caminar?

A mí me quitaron toda la parte del hueso del dedo chiquito y me mataron el nervio del de la par, entonces quedan dos muertitos y los otros tres los muevo muy poco, como que el nervio lo mataron. Digamos, tacones no puedo usar, zapatos muy apretados tampoco, y si me estripan un mínimo el dedo o me lo golpeo, yo siento que se me sube el apellido.

- ¿Todo eso se lo cubrió la póliza de Repretel?

De hecho, yo había tenido algún problemilla con Repretel, porque ya se venía la primera operación y me estaban acusando de abandono laboral. O sea, yo decía, “pero cómo si estoy incapacitada y me van a operar”. Y bueno, después se vino el cierre del programa, que fue a mediados de junio y a mi me iban a operar el 10, y yo iba a ir a dejar la incapacidad un 13, pero sí, gracias a Dios todo eso lo cubrió la póliza, porque sino no sé qué hubiera hecho.

- No sabíamos que le había terminado de ir tan mal...

Sí, claro, me iban a operar la columna también, porque una vez me vine de una pared, que caí como acostada y se me pegaron dos vértebras de la columna, las tenían que separar con unas platinas, cosa que yo dije que no, no me iba a operar, porque había un 50% de que no volviera a caminar, entonces preferí quedarme con un dolor crónico.

Y me quebré el escafoide (hueso de la muñeca) dos veces, igual por secuelas de esa misma caída. No, a mí me pasó de todo ahí.

Maurely Zárate, ahora tiene 33 años, y vive alejada de las cámaras, pues está más enfocada en su familia y su hijo de 2 años. (Cortesía y redes/Facebook y Cortesía)

- Todas esas lesiones son muestra de que siempre lo dio todo en el programa...

Sí, yo a Combate le metí bastante amor, la verdad, es que sí, yo amaba lo que hacía, me gustaba mucho lo que hacía, y principalmente el público, de verdad vivo agradecida por tanto cariño.

- ¿Qué bueno le dejó Combate?

Primero, que fui muy querida por Costa Rica. Yo siempre viví muy agradecida con eso. Y aparte, los compañeros, obviamente tuve problemas con algunos, siempre me llevaba solo con los varones, de hecho. Contadas así que las veía como mis hermanas, más que todo a Punky (Jacki Segura).

- ¿Sigue teniendo relación o contacto con alguno?

No, vieras que yo perdí mucho contacto porque a raíz de todas las operaciones me alejé de las redes sociales y me deprimí mucho. Con el que tenía medio contacto es con Óscar (Castro), con Jonathan (López). Tengo a Berny (Madrigal) en Facebook, a Douglas (Walters), a Randall (Casanova), pero casi nunca nos hablamos. Hace poco hablé con Daniel (Carvajal).

Hace un año quedamos de reunirnos para hacer una mejenga y solo llegó Jonathan, terminamos jugando ahí un mixto y a los 15 minutos me quebré el tobillo, tuve que andar con yeso.

- ¿Le hace falta el programa o el estar en una televisión?

Sí, claro, claro que sí. Es que todo se vuelve una costumbre. Fueron cinco años, pero vieras que vacilón porque me pongo ahorita en una cámara y me da como vergüenza, hasta que se me ponen las orejas rojas.