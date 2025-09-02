Teleguía Farándula

Esto le dijo Ginnés Rodríguez al nuevo presentador de Giros

Nuevo presentador de Giros trabajaba en Informe 11 las Historias

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez presentadora de Informe 11 La Historia. (Archivo/Archivo)

Ginnés Rodríguez compartió unas valiosas palabras con Diego Vargas, quien será el nuevo presentador de Giros.

Vargas, conocido por su labor en Informe 11 Las Historias, recibió consejos y buenos deseos por parte de Rodríguez y Amairaní Pizarro, quienes le dieron la bienvenida a este nuevo desafío profesional.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez compartió misterioso y sentido mensaje tras salida de Frederick Fallas de Repretel

“Todos los retos nos hacen crecer, nos hacen mejores personas, pero te vamos a extrañar. Esa luz va a llegar a iluminar el ambiente aquí en Repretel y eso nos llena de alegría”, le dijo la comunicadora.

Diego Vargas (izq) es recordado por el segmento El Mochilero. Alejandro Coto se unirá el 8 de setiembre tras su paso por formatos como Deportes Repretel.
Diego Vargas (izquierda) es recordado por el segmento El Mochilero. (Repretel /Repretel)

Por su lado, Amairaní contó que su ahora excompañero era la alegría de la redacción, ya que cuando ellos estaban en sus cosas y llegaba él, todo se iluminaba.

“Llegaba Diego y todo se iluminaba con sus chistes, su forma de ser tan bonita y de verdad vamos a extrañar eso, pero nos vamos a ver por los pasillos”, agregó.

Diego, con la voz, entrecortada agradeció los 15 años laborados en el espacio.

“Gracias por todos estos años, la pasamos bonito, disfrutamos mucho, qué dicha que cambiamos vidas, llegamos a sus hogares, eso me llena el corazón y me voy contento sabiendo que estamos en buenas manos”, concluyó.

El Mochilero saboreó unos huevitos duros en Disney
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
informe 11ginnés rodríguezpresentador de GirosDiego Vargas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.