Ginnés Rodríguez compartió misterioso y sentido mensaje tras salida de Frederick Fallas de Repretel

Ginnés Rodríguez, presentadora de Informe 11 Las Historias

Ginnés Rodríguez vivió un lunes muy diferente y lleno de nostalgia, al punto de que ni siquiera subió el video de todas las semanas.

Cada lunes, la periodista y presentadora comparte un espacio de reflexión y enseñanza con sus seguidores y, aunque para ella es casi una obligación, esta semana una situación de fuerza mayor no la dejó subirla.

Este lunes, Repretel anunció la salida del canal de Frederick Fallas, quien durante muchos años fue el director de Las Historias, programa que toda la semana presenta Rodríguez.

La decisión del canal fue inesperada y cayó como un balde de agua fría en todos los empleados del espacio, lo que mantuvo ocupada y distraída a Ginnés.

Ella usó su cuenta de Instagram para contar que tuvo un día complicado y lleno de retos.

“Es lunes y ha sido un lunes tan complicado que se te van las ganas de dar un mensaje bonito porque más bien ocupás que te lo den a vos”, escribió sobre un video.

LEA MÁS: ¿Qué va pasar con Informe 11 Las Historias tras la salida de Frederick Fallas?

En el clip ella cuenta detalles sobre lo que le pesaba y la tenía tan triste.

“Hay lunes y hay días en los que se te mueve todo el piso y en los que más que motivar, ocupás que te motiven. Ha sido un día muy largo también y todavía falta, pero salgo de aquí de unas reuniones y venía pensando, dándole vueltas a tantas cosas que hay en mi cabeza, a tantas cosas que he escuchado y procesando todo, cuando de pronto miro el cielo y me encuentro con esto (un atardecer) tan bello y ahí yo digo ‘tranquila todo va a estar bien’”, contó.

LEA MÁS: Esto opina Norval Calvo del despido de Frederick Fallas y de su nuevo cargo en Repretel

Ella no dio más detalles de qué es lo que la tiene tan afligida, pero aseguró que espera que todo salga de la mejor manera.

Se sabe que a nivel laboral, además del despido de Fallas, en Repretel estarán haciendo varios cambios en el programa, incluso hay algunos que ya sienten que se viene un cierre definitivo por lo que no sería nada raro que el mal lunes de Ginnés, esté relacionado con algo que se enteró.