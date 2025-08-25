Esto opina Norval Calvo del despido de Frederick Fallas y de su nuevo cargo en Repretel

Norval Calvo es director de Pelando el ojo y nuevo director creativo de Repretel. (Cortesía /Cortesía)

El periodista y productor Norval Calvo es ahora el director creativo de Repretel, luego de que la televisora de La Uruca tomara la decisión de despedir a Frederick Fallas, quien ocupaba dicho cargo desde hace más de diez años.

Ambos trabajaron juntos por años en las transmisiones de toros de fin y principio de año, así como en programas como La Matraca y La dulce vida.

LEA MÁS: Frederick Fallas nos contó lo primero que hizo al enterarse de su despido de Repretel tras 25 años

El director de Pelando el ojo se referió a la salida de quien fuera su jefe en dichas transmisiones y, aclaró, que él no tuvo ninguna injerencia en la decisión que tomó la televisora.

“Con Frederick tengo una relación de muchos años en el canal, le deseo lo mejor del mundo, es un gran profesional también con el que trabajé mucho tiempo, y pues son decisiones no mías sino de la empresa donde yo soy totalmente externo y ajeno a ese tipo de decisiones. Lo deseo todo lo mejor del mundo y pues, un agradecimiento enorme porque trabajé con él bastante tiempo”, mencionó.

Calvo aseguró que se tomó la designación de Repretel, primero con mucho agradecimiento a Dios y a la misma empresa por confiar en sus conocimientos, pero sobre todo, con mucha responsabilidad.

LEA MÁS: Lussania Víquez habla con tristeza de su despido de Repretel

Frederick Fallas y Norval Calvo produjeron juntos el programa La dulce vida en el 2019. (GRACIELA SOLIS)

Además, adelantó que no solo estará a cargo de las corridas de toros de diciembre y el Festival de la luz sino de otros proyectos que van a hacer más adelante.

“La idea es que empecemos a producir cosas para el canal, proyectos nuevos que vienen y, obviamente, que esto venga en beneficio del televidente para que tenga muchas opciones también de ver otras cosas en pantalla. Esa es la función básica de todo esto, de venir a producir, de venir a hacer cosas diferentes, de aportar talento nuevo, joven, como se ha hecho a través de muchos años en diferentes proyectos también incorporarlos al canal”, señaló.

Norval cuenta con 37 años de experiencia, tanto en radio como en televisión, y gran parte de su carrera humorística ha sido en toros, por lo que asegura que “esto no es nada nuevo para mí”.

LEA MÁS: Así se dio cuenta Frederick Fallas de su despido de Repretel tras 25 años en la empresa

El productor agregó que seguirá igualmente ligado a Pelando el ojo como hasta ahora, con la única diferencia que estará “apoyando” a Repretel con algunos proyectos y que eso no quiere decir que pasará metido dentro de la televisora.

“Trataremos de hacer las cosas de la mejor forma, innovando que es lo más importante, de una forma creativa, aportando, de una forma participativa con muchas personas que van a estar presentes en estas producciones y aquí uno es un soldado más, simplemente de un gran equipo humano y técnico que forma parte de Repretel y se vienen sorpresas”, concluyó.

Diana Rosa, periodista y realizadora de Repretel, fue la mano derecha de Frederick Fallas en muchas transmisiones. (Cortesía)

Calvo trabajará junto a Diana Rosa, quien ha sido la realizadora de muchas de las transmisiones especiales de Repretel, por lo que ella también cuenta con mucha experiencia en producción.