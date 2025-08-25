Frederick Fallas nos contó lo primero que hizo al enterarse de su despido de Repretel tras 25 años

Frederick Fallas era el director de Informe 11 Las Historias, de canal 11.

Frederick Fallas recibió la dura noticia este lunes que ya no seguirá laborando más en Repretel, su casa por 25 años.

El periodista y productor fue despedido sin razón aparente, o al menos eso fue lo que le dieron a entender tras ser llamado del departamento de Recursos Humanos.

El ahora exdirector del programa Las Historias conversó con La Teja minutos después de que le dijeran que ya no iba a tener más relación laboral con la televisora.

“No, no, ninguna, la empresa en realidad no me pone una razón. Básicamente, lo que me dijeron es que iba a haber algunos cambios con la nueva administración, que hay algunos cambios y que ya no iban a tener en cuenta mis servicios”, dijo.

Frederick Fallas tenía 25 años laborando en Repretel. (redes/Facebook)

El comunicador agregó que está muy tranquilo, pese a ser una noticia que lo tomó de sorpresa, y que lo primero que hizo fue llamar a su familia para que se enteraran primero de su boca.

“Estoy muy tranquilo en este momento, por lo menos en este momento ya veremos con el transcurso de los días. Me imagino que eso es un luto y es una situación, pues, complicada también. Ir a la casa y verle la cara a mi esposa. Ahora llamé a mi papá, mi esposa y a mi hija porque ellos son los que más sufren y porque es una situación familiar también. Pero, yo me voy muy tranquilo, muy contento, con la frente en alto. Siempre hice un gran trabajo”, mencionó.

Un éxito rotundo

Frederick manifestó que a pesar de que la decisión de la televisora le dolió, de igual manera, se siente contento porque se va sabiendo que todos los programas que tuvo a su cargo “fueron un éxito rotundo”.

“Tuve la bendición de hacer Las Historias cuando me lo encomendaron y nos fue muy bien. Tuve la bendición de hacer La Matraca, que es un formato que prácticamente es mío, y fue un éxito rotundo. Hice la segunda temporada de La dulce vida cuando la revivimos, éxito rotundo. Tomé los Toros del 6 y todos los Festival de la Luz, el tope, y el año pasado y el antepasado tuvimos números excelentes, ganamos un montón de franjas en la competencia, Gracias a Dios, y eso no es antojadizo, son muchos años de trabajo”, expresó.

Frederick Fallas estuvo a cargo de Informe 11 Las Historias por 15 años.

Otro proyecto que dice jamás olvidará de su paso por Repretel es cuando hicieron la maratónica para ayudar a construir la Nueva Cinchona, luego del terremoto de Cinchona ocurrido en enero de 2009.

“Gracias a Dios, a esa producción, gracias a la empresa y todo y el fideicomiso, se hizo la Nueva Cinchona, y eso lo hicimos dos veces. Entonces, imagináte la satisfacción que puedo tener de haber hecho las cosas bien”, recalcó.

No sabía nada

El periodista reconoció además que no sabía que Repretel había designado a Norval Calvo como su nuevo director creativo en su lugar, y que no fue hasta que conversó con La Teja que se enteró.

“Imagináte que no sabía que era Norval el que quedaba a cargo de fin de año, tantos años trabajando juntos, pero bueno, así es esto, así son las empresas”, dijo.

Frederick Fallas y Norval Calvo produjeron juntos La dulce vida en el 2019. (GRACIELA SOLIS)

En cuanto a la dirección de Las Historias, tampoco le dijeron quién quedará a cargo ahora tras su salida.

Lo que si le dijeron es que puede quedarse haciendo un mes de preaviso; sin embargo, esa es una decisión que aún no ha definido.

“Yo, por mi parte, eché las cuatro cosillas que tenía en el carro. Ahí las tengo. Si me dicen que me vaya ya, me voy. Es que tengo que preguntar, porque no sé cómo es eso de preaviso, si no lo pierdo”, indicó.

Fallas tenía más de 15 años de estar al frente de Informe 11 Las Historias, era además la voz principal de sus titulares, y tenía más de 10 años de tener a cargo la producción de Toros del 6 para las corridas de diciembre.

Cabe recordar que hace tan solo cuatro meses Repretel también despidió a Lussania Víquez, expresentadora de Informe 11 Las Historias, sin razón aparente.

En un comunicado que emitió la televisora indicaron que la salida de Fallas, a quien le desearon “éxitos en sus futuros proyectos”, es parte de una serie de cambios que vendrán en Las Historias.