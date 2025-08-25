Farándula

Esto dice Repretel sobre el repentino despido de Frederick Fallas tras 25 años en la empresa

Frederick Fallas era el director de Las Historias y productor de las transmisiones de fin y principio de año

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Frederick Fallas, periodista y productor de Repretel, despedido este 25 de agosto de 2025
Frederick Fallas fue periodista y productor de Repretel por casi 25 años. (redes/Facebook)

Repretel dio la sorpresa la mañana de este lunes al anunciar el despido de Frederick Fallas, quien laboró durante 25 años en la empresa y durante mucho tiempo fue el productor de sus diferentes transmisiones.

Por medio de un comunicado, en los canales de La Uruca dieron a conocer los cambios que harán a partir de ahora, en los que Frederick no será más tomado en cuenta.

LEA MÁS: Así se dio cuenta Frederick Fallas de su despido de Repretel tras 25 años en la empresa

La Teja consultó a Repretel sobre la inesperada decisión y esto fue lo que nos respondieron en el departamento de mercadeo y prensa.

“Fue una decisión de la compañía. Apreciamos y agradecemos a Frederick su entrega y gran trabajo al frente de transmisiones de fin de año y Las Historias”, sin dar mayores detalles de las razones de su despido.

El periodista e imitador Norval Calvo será ahora el director creativo de Repretel, por ende será quien se encargue de dirigir las transmisiones de toros de fin y principio de año, así como Festival de la luz.

LEA MÁS: Ítalo Marenco será la gran baja en Toros del 6, pero su productor Frederick Fallas dice tener resuelto

Repretel no ha anunciado aún quién quedará a cargo de la dirección de Las Historias, programa que creó Fallas hace 25 años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Frederick FallasRepretelInforme 11Las Historiasdespido Frederick Fallas
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.