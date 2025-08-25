Esto dice Repretel sobre el repentino despido de Frederick Fallas tras 25 años en la empresa

Frederick Fallas fue periodista y productor de Repretel por casi 25 años. (redes/Facebook)

Repretel dio la sorpresa la mañana de este lunes al anunciar el despido de Frederick Fallas, quien laboró durante 25 años en la empresa y durante mucho tiempo fue el productor de sus diferentes transmisiones.

Por medio de un comunicado, en los canales de La Uruca dieron a conocer los cambios que harán a partir de ahora, en los que Frederick no será más tomado en cuenta.

LEA MÁS: Así se dio cuenta Frederick Fallas de su despido de Repretel tras 25 años en la empresa

La Teja consultó a Repretel sobre la inesperada decisión y esto fue lo que nos respondieron en el departamento de mercadeo y prensa.

“Fue una decisión de la compañía. Apreciamos y agradecemos a Frederick su entrega y gran trabajo al frente de transmisiones de fin de año y Las Historias”, sin dar mayores detalles de las razones de su despido.

El periodista e imitador Norval Calvo será ahora el director creativo de Repretel, por ende será quien se encargue de dirigir las transmisiones de toros de fin y principio de año, así como Festival de la luz.

LEA MÁS: Ítalo Marenco será la gran baja en Toros del 6, pero su productor Frederick Fallas dice tener resuelto

Repretel no ha anunciado aún quién quedará a cargo de la dirección de Las Historias, programa que creó Fallas hace 25 años.