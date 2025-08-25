Así se dio cuenta Frederick Fallas de su despido de Repretel tras 25 años en la empresa

Frederick Fallas era el director de Informe 11 Las Historias y el productor de las transmisiones de fin y principio de año.

Repretel despidió al periodista Frederick Fallas, quien tenía casi 25 años en la televisora.

Fallas era el director del programa Las Historias, de canall 11, y además era el productor de las transmisiones de fin y principio de año.

Él se dio cuenta de la noticia esta mañana, tras una reunión a la que fue citado. Incluso, La Teja recibió un comunicado sobre esta decisión y nos comunicamos con él, inmediatamente, estaba un poco confundido y sorprendido con la decisión del medio.

A través de ese mismo comunicado se informó que Norval Calvo será ahora el encargado de Toros del 6, el Festival de la Luz y de otras sorpresas que tienen para diciembre.

El periodista e imitador será ahora el director creativo de Repretel cuyas producciones las hará junto con la periodista Diana Rosa, quien regresó a Repretel este año.

Norval Calvo es ahora el director de las producciones de fin y principio de año de Repretel. (Alonso Tenorio)

Carlos Hernández, director general de Repretel, informó que este es parte de los cambios que desde hace un año se vienen haciendo en la televisora con el fin de “potenciar el talento joven y propio”.

En el comunicado aprovecharon para agradecerle a Fallas “su paso por el canal” y al mismo tiempo informaron que el programa Las Historias se “enfila hacia una propuesta renovada”, sin mencionar quién asumirá su dirección ahora.