Ítalo Marenco y María Teresa Rodríguez estarán juntos de nuevo en televisión

María Teresa Rodríguez fue presentadora de Giros junto con Patricia Figueroa e Ítalo Marenco.

Ítalo Marenco y María Teresa Rodríguez estarán juntos de nuevo en la televisión nacional.

Los presentadores fueron compañeros en la revista matutina Giros, de Repretel, donde compartieron cámara por poco más de un año.

Tere, como le dicen de cariño a la exreina de belleza, renunció a canal 6 en mayo de 2022 tras aceptar la oferta que le hicieron en Teletica, donde continúa actualmente. En su lugar llegó Maricris Rodríguez a Giros.

Ítalo renunció a Repretel en agosto y ahora forma parte de canal 7 al aceptar ser parte de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), que inicia este domingo 14 de setiembre.

Precisamente, esta es la principal razón por la que Tere e Ítalo volverán a estar juntos en televisión.

María Teresa Rodríguez e Ítalo Marenco estarán de nuevo juntos en la televisión. (Redes/Instagram)

Este miércoles se grabó el programa 7 Estrellas, donde ella es una de las presentadoras principales, y en el que estará Marenco como invitado hablando de la primera gala de MQB.

“Hasta que al fin, la vida nos vuelve a... (juntar)”, expresó Marenco en un video que grabó Tere al reencontrarse en el set del programa de los jueves por la noche de canal 7.

Cuando fueron compañeros en Giros, Ítalo se la pasaba asustando a Tere o bien haciéndole bromas, por lo que tienen una muy buena relación.

Cabe recordar que María Teresa Rodríguez fue la primera presentadora de Combate, junto a Federico “Kiko” Robles, y en la segunda temporada llegaron en su lugar Ítalo Marenco y Marianela Valverde, por lo que tienen años de conocerse.