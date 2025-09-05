Ítalo Marenco ya hace de las suyas en Teletica, donde encontró nueva víctima

Ítalo Marenco en Teletica (instagram/Tomada de Instagram)

Ítalo Marenco ya tiene sufriendo a Lucía Jiménez en Teletica y no es por sus habilidades para el baile.

Aunque muchos pensaron que las típicas bromas del presentaron se quedaron en el set de Giros y en Repretel, ya en Teletica anda haciendo de las suyas en los ensayos de Mira quién baila.

Antes sus víctimas favoritas eran Charlyn López y Rafa Pérez, y ahora que no los verá tanto por cruzarse a la acera del frente, la que pagó los platos rotos fue la bailarina.

En un video que él mismo publicó en redes sociales, se ve cómo se tomó el trabajo de ponerse un disfraz de planta solo para asustar a Lucía.

“Bienvenida, Luci, bienvenida”, decía Ítalo, escondido detrás de unos girasoles.

La bailarina respondió con aterradores gritos y hasta una mala palabra. No cabe duda que, aunque Marenco ya no está todas las mañanas en la telvisión nacional, siempre se las ingenia para no perder su esencia y hacer reír a sus seguidores.

