Ítalo Marenco se llevó una gran sorpresa de camino a un día muy importante en Teletica

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez en Mira quién baila 2025 (redes/Facebook)

Ítalo Marenco vivirá este lunes uno de los primeros retos y sustos de su paso por Teletica y por Mira quién baila y en medio del camino se llevó una gran sorpresa.

A finales de la semana anterior, Teletica le reveló a los 10 participantes del programa de baile y a Marenco le tocó con una que muchos piden, pero le tienen “miedo”.

Se trata de Lucía Jiménez, una de las bailarinas más exitosas del país, pero más exigente, algo que ya el presentador tiene claro.

Desde buena mañana este lunes se fue para Teletica a su primer ensayo oficial, algo que lo tenía nervioso y emocionado.

“Voy camino a mi primer ensayo de Mira quién baila y dicen que Luchi, ya me dijeron ustedes por mensajes, que es bastante estricta, que es repita, repita, repita y repita hasta que salga, pero es así gente, solo así”, contó divertido.

Él agregó que está muy emocionado y que va a dar todo para hacer las cosas bien.

“De verdad que vamos a meterle con todo y ponemos todo manitas de Dios para que todo nos salga excelente”, mencionó.

En medio del camino, a Teletica Marenco pasó por la esquina donde muchas veces su amiga La Trafiquina le alegró las mañanas y le daba la bendición y se topó con que ya otra persona ocupó el lugar.

“Gente, estoy al frente de donde trabajaba La Trafiquina y hay una muchacha con un pito, una gorrita, un chaleco y yo sé que todos tenemos derecho a bretear, yo sé, pero como la Trafi, nunca va a haber dos. Esa esencia de ella era única, de verdad”, mencionó.

Ítalo debutará de forma oficial con Teletica el 14 de este mes en la primera gala del programa.