Amistad de periodistas de Teletica peligra por nominados en Mira quién baila

Randall "Chiqui" Brenes está de nuevo sentenciado en esta segunda temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Los sentenciados de esta semana de Mira quién baila están provocando que peligre la amistad de dos periodista dentro de Teletica.

La quinta gala de la competencia de baile de canal 7 dejó de nuevo en zona de peligro a Randall “Chiqui” Brenes y a Daniel Montoya.

Tanto el exjugador como el humorista dependen de nuevo de los votos del público para continuar en el programa, así como del apoyo de todos sus amigos y familiares.

Daniel Montoya salió nominado otra vez en Mira quién baila de Teletica. (Instagram Mira quién baila)

Resulta que dentro del canal de La Sabana hay dos periodistas que están luchando porque uno de los dos brumosos no salga este próximo domingo.

Lucha entre compañeros

Juan Manuel Vargas, presentador de Telenoticias, está pulseando para que sea el Chiqui el que se quede en la pista, mientras que su colega Susana Peña, jefa en Teletica.com, está haciendo su lucha por su lado porque sea Daniel el que se salve.

“Susana está poniendo en riesgo nuestra amistad”, dijo en son de broma el presentador del noticiero de canal 7.

Juan Manuel mencionó que, como cartaginés, está en la “obligación” de apoyar al Chiqui por ser “el emblema brumoso que con su gol (ante Jamaica) nos clasificó a Brasil 2014″.

“Por ser compañeros de trabajo en toros no me extraña que Susana apoye a Daniel. A Daniel lo conozco también por trabajo, pero en esta ocasión puede más el corazón blanquiazul”, dijo el seguidor del Club Sport Cartaginés.

Juan Manuel Vargas está pidiendo votos a favor de Randall "Chiqui" Brenes porque no quiere que salga de Mira quién baila. (redes/Instagram)

El presentador de noticias prometió que si este domingo sale eliminado el “Chiqui” apoyará a Daniel, y que espera que su compañera Susana haga lo mismo.

“Si es Daniel el que sale, espero que Susana apoye al Chiqui”, agregó.

Corazón dividido

Por su parte, Susana se defendió y dijo que entiende la posición de su compañero de Telenoticias, pero a su vez le aclaró que Daniel también es de Cartago, por ende debería pedir votos para los dos.

“Debería tener el corazón dividido en dos, por dos cartagineses. Somos team Dani y Dani va a arrasar estoy segura”, le tiró de una.

Daniel Montoya y Susana Peña, periodista de Teletica, son compañeros de Toros Teletica. (redes/Instagram)

Susanita, como le dicen sus compañeros de Toros Teletica, agregó que el humorista debería quedarse en la competencia porque, a su parecer, comparando su participación de la gala uno a la del pasado domingo, ha tenido “un avance notable y sé que le está poniendo muchísimo”.

“Un punto adicional, yo creo que Daniel tiene muchísimo qué dar. No sé cuáles ritmos le faltarán, pero usted se imagina ver a Daniel bailando reguetón, por ejemplo, o bailando samba, no sé, va a ser un espectáculo. Lo que uno necesita ver en televisión nacional un domingo por la noche, insisto, voten por Dani”, dijo entre risas.

Peña explicó que como tiene muchos años trabajando con Montoya en las transmisiones de toros, obviamente, lo iba a apoyar pidiendo votos para que continúe en la competencia de baile.

Juan Manuel y Susana trabajaron juntos en Telenoticias y, claramente, la rivalidad entre ellos es solo esta ocasión que sus “gallos” están en pelea.