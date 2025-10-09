Ivonne Cerdas reveló lo malo que le dejó estar en Mira quién baila

Ivonne Cerdas (vestido naranja) fue la primera eliminada de esta segunda temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ivonne Cerdas ya empezó a ver las consecuencias de haber participado en Mira quién baila (MQB).

La exmiss Costa Rica fue la primera eliminada de la segunda temporada pues le tocó abandonar la competencia el 28 de setiembre.

Resulta que la guapa regresó hasta esta semana al gimnasio, pues con tanto ensayo no podía asistir y quedaba agotada.

La exreina de belleza hizo un video en sus redes para mostrar a la persona que le “exige” que dé lo máximo en cada entrenamiento, que es su entrenador personal, y ahí fue donde soltó lo malo que le dejó estar en el programa de Teletica.

Ivonne Cerdas dijo lo malo que le dejó estar en MQB

“Vamos a ponerle para que quede bien fit porque después del baile uno queda, o sea, se le va todo, entonces necesito darle duro a este cuerpecito”, dijo.

Ivonne reconoció que se le fue todo el músculo por el baile y que ahora le tocará ponerle duro al ejercicio para volver a estar en forma.

