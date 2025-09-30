¿Se alegró Ivonne Cerdas de salir de Mira quién baila? Exmiss Costa Rica se sinceró con La Teja

Ivonne Cerdas se convirtió en la primera eliminada de Mira quién baila en esta segunda temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) para gran sorpresa de muchos.

Lejos de sentirse derrotada, la también ingeniera en sistemas, se tomó su salida con calma y más bien dice sentirse “aliviada” por la decisión que tomó el público.

Su compañero Randall “Chiqui” Brenes era el otro sentenciado, pero recibió más del 70% de los votos, por lo que sigue en la competencia.

Antes de darse a conocer los resultados de la votación la guapa dijo confiar mucho en su comunidad y en los seguidores de reinados de belleza; no obstante, el apoyo de ellos no fue suficiente.

“Me siento supertranquila, aliviada”, dijo al finalizar la tercera gala.

“Realmente estar en esta pista, aceptar este reto, es muy fuerte. La gente piensa que es como ir a una fiesta y bailar, pero no, es un trabajo superarduo. Todo, desde las líneas hasta los pies, es un mundo aparte y para mí fue espectacular vivir esta experiencia”, agregó.

Durante su última presentación en la pista, Ivonne demostró profesionalismo y habilidad, incluso cuando la tela de su vestido se enredó con su tacón en una parte de la coreografía.

Según contó, en el ensayo general del sábado le pasó lo mismo y el personal de vestuario de Teletica le cortó el vestido, pues era más largo.

“Son cosas que pasan (el incidente con el vestido), la resolví y seguí bailando. Chispas del oficio, como dicen. Y el show sigue, el show tiene que continuar y lo hice superbién”, afirmó.

Quiere seguir compitiendo

Su actitud refleja la disciplina y madurez que la han caracterizado desde su reinado como miss Costa Rica, demostrando que su formación como reina de belleza no solo fue de estética, sino también de constancia y fortaleza frente a los retos.

Para Ivonne, la mayor ganancia de esta experiencia fueron las personas que conoció y el aprendizaje adquirido.

Ivonne Cerdas y Kevin Vera se hicieron muy amigos. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De su pareja de baile, el coreógrafo mexicano Kevin Vera, dijo admirar mucho su motivación, profesionalismo y apoyo constante.

De hecho, siente que hicieron tan buena dupla que expresó que le gustaría seguir bailando con él y hasta en una competencia internacional.

“Probablemente me verán compitiendo en alguna competencia de baile en el futuro. Me terminó gustando y ya tengo todos los implementos, los tacones, las boticas, ya tengo hasta las mañas, yo creo que me voy a tirar”, indicó con entusiasmo.

La exreina de belleza también destacó el apoyo de sus familiares y amigos, quienes estuvieron desde el primer momento que anunció su incorporación al programa.

En esta tercera gala, por ejemplo, la acompañaron su sobrino, su esposo, Andre Licks, su hermana y algunos amigos. Además, de una seguidora que se ganó la entrada por un rifa que hizo en sus redes sociales.

“Todos estaban superfelices porque vieron el resultado de tanto esfuerzo. Les gustó mucho la coreografía”, mencionó.

Un gran empujón

Además de la experiencia artística, Ivonne tuvo la oportunidad de contribuir a una causa social importante.

Al salir eliminada destinará tres mil dólares a la Asociación LPH, una organización dedicada a ayudar a niños y niñas con labio leporino.

Dicha fundación busca proporcionar tratamientos y operaciones a pequeños de familias con limitación de recursos económicos o bien que viven en zonas alejadas y necesitan un albergue para hospedarse los días de citas.

“Muchas de estas familias realmente no tienen dinero para venir desde San José, muchos vienen desde Talamanca y no tienen lugar donde quedarse. Ellos ahorita están haciendo una rifa para octubre, justamente, para recaudar fondos y comprar un albergue para todas esas familias que necesitan venir a las citas y llevar a sus niños a que les hagan las operaciones y todo el tratamiento que requiere un niño que tiene el labio leporinno, es decir, esta donación va a servirle mucho”, dijo.

Ivonne Cerdas (vestido naranja) mencionó que lo mejor que le dejó el formato de Teletica fue sus nuevas amistades. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A seguir trabajando

Para estar en Mira quién baila (MQB) y dedicarle buen tiempo a los ensayos y demás compromisos del formato, Ivonne tuvo que dejar su profesión a un lado por estas semanas.

Ella tiene su propia empresa de ingienería informática y, además, se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

“Lo pausé por un ratito para dedicarme a MQB, pero mañana regreso a trabajar. Este reto fue un respiro, pero mi vida sigue con normalidad”, aseguró.

Aunque su paso por la pista de baile de Teletica fue breve, la modelo, de 33 años, dejó una gran huella entre sus compañeros, quienes dijeron la extrañarán mucho en los ensayos y en el camerino previo a cada gala.