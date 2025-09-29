¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son

Daniel Montoya bailó lesionado y aún así terminó siendo sentenciado en esta tercera gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En esta tercera gala de Mira quién baila (MQB) hubo de todo, no solo expulsión, una pareja ganadora sino también nuevos sentenciados.

Los jueces Toni Costa, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga anunciaron primero la pareja más destacada de la gala.

Para ellos el brasileño Neto Rangel y su coreógrafa Jazhell Acevedo fueron los que mejor bailaron.

Thais Alfaro es la nueva sentenciada en Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

Después le tocó a Daniel Montoya y Thais Alfaro recibir la no grata noticia de que son los nuevos nominados del programa.

“Lo sabía”, dijo el humorista apenas escuchó su nombre mientras que, la periodista de Buen día se mostró muy tranquila con la decisión de los jueces.

Randall "Chiqui" Brenes fue salvado por el público y seguirá en la pista de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los nominados en esta gala eran la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, quienes recibieron la noticia de quién se iba o se quedaba casi a la mitad del programa.

El presentador Edgar Silva anunció que el 72% de los votos fueron a favor del exjugador del Club Sport Cartaginés por lo que se quedaba en la competencia.

Ivonne Cerdas se llevó 3 mil dólares para la fundación que estaba apoyando. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tercera gala de sustos

En esta tercera gala pasaron varios “accidentes” que hicieron que el público pelaran más los ojos y estuvieran más pendientes de los pasos de cada pareja.

La primera en llevarse un buen susto en medio de su coreografía fue Ericka Morera que por poco cae sentada en la pista.

Ericka Morera se resbaló en la pista en uno de los pasos, pero eso no impidió que siguiera con su coreografía con una gran sonrisa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La periodista sufrió un resbalón en uno de los pasos, pero para su gran suerte su bailarín Javier Acuña la tenía bien agarrada de una de sus manos y evitó que se diera el costalazo contra el piso.

Otra que vivió segundos de tensión fue Ivonne Cerdas, quien en su última coreografía en esta competencia por poco y termina de caerse por culpa de su vestido.

La exmiss Costa Rica majó su atuendo con el tacón y como toda una reina se lo quitó con estilo y elegancia y siguió la coreografía como si nada.

Al final el público eligió que ella fuera la primera eliminada del concurso de baile, a pesar de lo bien que se la jugó con el pequeño incidente que tuvo.

Jeff On y Alhana Morales bailaron un cha cha chá, pero para los jueces les faltó dar más. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este domingo también hubo muchas jaladas de orejas por parte de los jueces para algunos participantes como Thais Alfaro, Ítalo Marenco o Jeff On, a quien el juez Toni Costa le dijo que esta gala fue Jeff Off.

Y es que para los expertos en baile algunos estuvieron adelantados en su coreografía producto quizá de la emoción y eso los llevó fallar en ocasiones.

El brasileño Neto Rangel bailó samba ritmo que conoce a la perfección. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Pero también fue una noche de sorpresas porque Daniel Montoya, quien se lesionó esta semana de su dedo gordo del pie derecho, logró hacer su presentación.

El humorista bailó merengue junto a su coreógrafa Tatiana Sánchez y aunque dijo andar “enviajado” por las pastillas lo hizo muy bien, tanto que el juez Toni Costa sigue insistiendo que lo quiere ver en la gala final.