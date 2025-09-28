Estos son los ritmos que les tocaron a las 10 parejas de Mira quién baila en esta tercera gala

Randall "Chiqui" Brenes e Ivonne Cerdas son los sentenciados y uno de ellos abandonaría la pista de Mira quién baila. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

La tercera gala de Mira quién baila (MQB) está a pocas horas de iniciar y esta noche se conocerá quién será el primer eliminado de la competencia de baile de Teletica en esta segunda temporada.

Cabe recordar que los sentenciados son el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas, los cuales tuvieron toda esta semana para que el público votara por su favorito.

Antes de anunciarse quién abandonará la pista de baile las diez parejas deberán presentar su tercera coreografía y estos son los ritmos que les tocó:

La periodista Thais Alfaro y su coreógrafo Kenneth González conquistarán la pista esta vez con un bachata, la cual estará cargada de mucha sensualidad.

La maquillista Mariana Uriarte y Michael Rubí tienen el reto de emocionar al público al ritmo de salsa.

En la segunda gala de Mira quién baila Mariana Uriarte y Michael Rubí fueron la pareja ¡Wow!.. ¿Cuál pareja se ganará dicho premio este domingo? (Lilly Arce/Lilly Arce)

El humorista Daniel Montoya, quien no tuvo una buena semana de ensayos debido a su lesión en el dedo gordo del pie derecho, deberá bailar junto a Tatiana Sánchez un merengue.

Paso doble es el baile que les tocó ensayar esta semana a la doctora Katherine Campbell con su bailarín Erick Vásquez.

La periodista Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña intentarán obtener la mayor calificación del jurado con su Quickstep, un ritmo clásico del ballroom.

En el caso del presentador Ítalo Marenco y su compañera de baile Lucía Jiménez, que aún luce su ojo morado tras el golpe que sufrió en uno de los ensayos, les tocó el swing criollo.

El cantante Jeff On y su coreógrafa Alhana Morales saldrán a la pista a darlo todo al ritmo de cha cha chá.

La exreina de belleza Ivonne Cerdas y su coreógrafo Kevin Vera buscarán ganar más votos con un apasionante tango.

El Dj Neto Rangel y Jazhel Acevedo le pondrán sabor y color a la noche al ritmo de samba, ritmo que el brasileño conoce muy bien, así que de fijo será explosión pura.

Y finalmente, al nominado “Chiqui” Brenes y a Yessenia Reyes les tocará esta vez bailar vals con el que esperan sorprender al público para que voten más por ellos.

Después de ver todas las presentaciones los jueces también deberán anunciar cuál fue la pareja ¡WoW! de la gala; es decir, la que mejor hizo su presentación.

Mira quién baila iniciará a las 7 p.m. completamente en vivo por canal 7.