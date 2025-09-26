¿Cómo sigue Lucía Jiménez del golpe en el ojo y contra qué pegó? Ella misma nos contó si podrá ensayar

Lucía Jiménez, bailarina de Mira quién baila (MQB), es la pareja de Ítalo Marenco en la competencia. (redes/Instagram)

Lucía Jiménez, bailarina de Ítalo Marenco en Mira quién baila (MQB), nos contó cómo sigue del golpe que se llevó en el ojo y si podrá ensayar para estar en la gala de este domingo.

La coreógrafa asegura que en la madrugada de este viernes se tuvo que levantar para ponerse un poco más de hielo en el rostro para bajar la hinchazón, pero que pudo dormir bien.

Lucía Jiménez compartió esta foto este viernes. (redes/Instagram)

Le da gracias a Dios que el golpe no fue directamente en el ojo, sino la historia sería otra.

“Ya estoy mejor. Me llevé un buen susto, pero gracias a Dios no tocó mi ojito. Me cerraron la herida con silicón y me enviaron a descanso y a desinflarmar”, dijo.

Lucía Jiménez mostró cómo le quedó el ojo después del golpe. (redes/Instagram)

“Luchi”, como le dicen de cariño, además nos explicó qué fue lo que realmente pasó para que se golpeara de esa manera la cara.

LEA MÁS: (Video) Bailarina de Mira quién baila se llevó tremendo golpe y tuvo que ir de inmediato al doctor

El incidente ocurrió en uno de los salones de ensayo del programa cuando apenas iban a iniciar la práctica junto a Ítalo.

“Me golpeé contra una repisa que había ahí en la pared que ni se ve. Además era negra, del mismo color de la pared. Yo venía un poco encandilada por la claridad de la luz que entra por la ventana, no la vi (la repisa) cuando me agaché a dejar algo en el piso”, explicó.

Así ocurrió el golpe de Lucía Jiménez en los ensayos

La bailarina contó que lo que más le daba miedo era quitarse las manos de su rostro y verse en el espejo porque sabía que el golpe fue bastante fuerte.

“Gracias a Dios, que es muy grande, no me tocó el ojito, un centímetro de diferencia y habría contado otra historia”, agregó.

Lucía Jiménez espera sentirse mejor para la gala de este domingo de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A pesar de la molestia va ir a ensayar a ver cómo le va, aunque sabe que no podrá dar el 100% porque aún siente molestia y no puede esforzarse mucho.

LEA MÁS: Ítalo Marenco se refiere al accidente que sufrió Lucía Jiménez en Mira quién baila

La doctora la mandó a colocarse hielo, una crema y medicamentos para el dolor.

“Me levanté llena de mensajitos lindos, de amor y preocupación, de mucha gente que me ha dado mucho ánimo, eso me llega al corazón y aprecio mucho”, agregó.