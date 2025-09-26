Farándula

Ítalo Marenco se refiere al accidente que sufrió Lucía Jiménez en Mira quién baila

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez hacen pareja en la pista del reality de baile de canal 7

Por Manuel Herrera
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez
Ítalo Marenco acompañó en todo momento a Lucía Jiménez, quien tuvo que buscar atención médica debido al accidente. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Ítalo Marenco lamentó el accidente que sufrió este jueves la bailarina Lucía Jiménez en el inicio de los ensayos para Mira quién baila.

El ex-Repretel se refirió sobre el asunto en un video que publicó en Instagram, en el que agradeció a la gente por preocuparse por Jiménez, quien quedó con su ojo izquierdo sumamente golpeado producto de lo que le pasó.

“Muchísimas gracias por los mensajitos para Luchi y por la buena vibra. Sí fue un buen piñazo, está bastante morado (el ojo)”, afirmó Marenco.

Ítalo dijo que cuando vio a Lucía tan golpeada pensó en por qué no le había pasado a él. “Yo digo, ese tipo de cosas, ¿por qué no me pasan a mí? Pobrecita. Está con mucho dolor”, continuó el galán.

Debido a la dolorosa situación, Lucía no pudo ensayar este jueves, pero no le dio el día libre a Ítalo, pues lo puso a ensayar solito mientras ella lo observaba.

“No va a ensayar, me va a poner a ensayar solito para seguir dándole y no perderle el ritmo a la cosa y, ojalá, que para el domingo estemos en todas”, agregó.

La conocida bailarina de canal 7 sufrió el accidente en el salón de ensayos del programa de canal 7. Ella iba a poner una bolsa en una esquina del lugar, pero cuando hizo a agacharse, pegó fuertemente contra la pared.

El momento quedó grabado, ya que canal 7 transmite los ensayos por YouTube.

