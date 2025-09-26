Ítalo Marenco se refiere al accidente que sufrió Lucía Jiménez en Mira quién baila

Ítalo Marenco lamentó el accidente que sufrió este jueves la bailarina Lucía Jiménez en el inicio de los ensayos para Mira quién baila.
LEA MÁS: (Video) Bailarina de Mira quién baila se llevó tremendo golpe y tuvo que ir de inmediato al doctor
El ex-Repretel se refirió sobre el asunto en un video que publicó en Instagram, en el que agradeció a la gente por preocuparse por Jiménez, quien quedó con su ojo izquierdo sumamente golpeado producto de lo que le pasó.
“Muchísimas gracias por los mensajitos para Luchi y por la buena vibra. Sí fue un buen piñazo, está bastante morado (el ojo)”, afirmó Marenco.
Ítalo dijo que cuando vio a Lucía tan golpeada pensó en por qué no le había pasado a él. “Yo digo, ese tipo de cosas, ¿por qué no me pasan a mí? Pobrecita. Está con mucho dolor”, continuó el galán.
Debido a la dolorosa situación, Lucía no pudo ensayar este jueves, pero no le dio el día libre a Ítalo, pues lo puso a ensayar solito mientras ella lo observaba.
“No va a ensayar, me va a poner a ensayar solito para seguir dándole y no perderle el ritmo a la cosa y, ojalá, que para el domingo estemos en todas”, agregó.
LEA MÁS: Así le quedó el ojo a Lucía Jiménez tras accidente que sufrió en Mira quién baila
La conocida bailarina de canal 7 sufrió el accidente en el salón de ensayos del programa de canal 7. Ella iba a poner una bolsa en una esquina del lugar, pero cuando hizo a agacharse, pegó fuertemente contra la pared.
El momento quedó grabado, ya que canal 7 transmite los ensayos por YouTube.