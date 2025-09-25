(Video) Bailarina de Mira quién baila se llevó tremendo golpe y tuvo que ir de inmediato al doctor

Esta temporada de Mira quién baila (MQB) se ha llenado de lesionados. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los lesionados en Mira quién baila (MQB) siguen en aumento, pues ya no solo Daniel Montoya tuvo que acudir al doctor en esta semana de ensayos.

Esta vez es una de las bailarinas del programa la que sufrió una lesión, pero no precisamente bailando.

Se trata de Lucía Jiménez, quien hace pareja con el presentador Ítalo Marenco, y el mayor daño se lo llevó en uno de sus ojos.

Ella estaba llegando al salón de ensayos del programa cuando ocurrió el incidente que quedó grabado en las cámaras.

“Luchy”, como le dicen de cariño, se golpeó la cara contra la pared cuando se disponía a dejar sus cosas personales en el suelo para empezar con el ensayo.

Así ocurrió el golpe de Lucía Jiménez en los ensayos

El golpe fue tal que en cuestión de minutos se le empezó a hinchar el ojo izquierdo y tuvo que acudir al médico.

Para suerte de Ítalo todo quedó grabado para que luego no digan que fue culpa de una de sus bromas.