¿Qué opinó Allison Bastos de los concursantes de Mira Quién Baila? Sus comentarios le sorprenderán

Allison Bastos,no se guardó nada después de estar en Mira Quién Baila.

La influencer Allison Bastos fue invitada a la gala de Mira Quién Baila y, fiel a su estilo, no se guardó nada, pues habló de todos los participantes con sus comentarios.

La creadora de contenido compartió en TikTok un vlog con todo lo que vivió en el programa de Teletica, en el cual opinó de cada presentación y hasta reveló quién es su “crush” dentro del mundo de la televisión costarricense.

“¿El tigre Tony en serio no pasa de moda?”, fue una de sus primeras frases al ver al presentador animar Mira quién baila.

Después, mientras mostraba el detrás de cámaras, no dudó en confesar que Edgar Silva le roba suspiros.

“Ese señor es demasiado para mí, aparte de inteligente e intelectual, tiene algo”, aseguró la influencer.

Ali habló de cada una de las presentaciones. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lo que dijo de Natalia Carvajal, Natalia Rodríguez y Chiqui Brenes

En su repaso por cada baile, Allison Bastos elogió a Natalia Carvajal y Natalia Rodríguez por lo “perfectas y espectaculares” que lucen.

Del Chiqui Brenes pidió al público que le den sus votos porque le transmite “una vibra demasiado buena”.

También comentó que Jeff On fue una sorpresa positiva, pues aunque no lo conocía, lo destacó por su sonrisa y buena vibra.

Sus comentarios sobre Ericka Moreira, la doctora Campbell y otros

Bastos tuvo palabras muy directas para Ericka Moreira, a quien llamó “espectacular, con un cuerpazo y un sabor increíble”.

De la doctora Campbell dijo que es “imponente, con estilo, color de piel divino y sonrisa que enamora”.

Sobre Daniel Montoya, confesó que no podía verlo tan serio porque siempre le recuerda a sus personajes, aunque resaltó que lo hizo excelente. Y en cuanto a Ítalo Marenco, aseguró que es todo un personaje que le pone una vibra chivísima al programa.

Así apoyó la influencer a Mari Uriarte en Mira Quién Baila

Allison Bastos estuvo en Mira Quién Baila.

La influencer cerró su video destacando la participación de su amiga Mari Uriarte, de quien dijo que no solo es una gran bailarina, sino también una excelente mamá, amiga y esposa.

Además, celebró que Mari se llevó el premio de la noche junto con su pareja Michael Rubí, un momento que la emocionó tanto como a la mamá y al novio del bailarín.