Daniel Montoya podría ausentarse en Mira quién baila este domingo por una nueva lesión

El humorista Daniel Montoya tuvo que ser llevado al médico de nuevo y podría no estar en Mira quién baila este domingo. (rede/Instagram)

Daniel Montoya podría no estar presente en la tercera gala de Mira quién baila por culpa de una nueva lesión.

El humorista debió ser llevado una vez más al médico para valoración y peligra que no baile este domingo.

Aunque el comediante de radio Omega dice sentirse bien, aún está a la espera que le confirmen si tiene una fisura en uno de los dedos del pie derecho.

La tarde del lunes Daniel fue a la clínica de su compañera de competencia Katherinne Campbell y fue ella quien descubrió la posible lesión.

La doctora le recomendó que mejor se hiciera una placa para determinar si tenía una fisura en el hueso.

Este martes, cuando llegó a los salones de ensayo de MQB, lo mandaron de una vez al consultorio médico.

Daniel Montoya tendría una nueva lesión

Antes de la primera gala del programa, que fue el 14 de setiembre, ya el humorista había sufrido su primera lesión, pero esa vez fue en una de sus rodillas.

Producto de los ensayos, la rodilla se le inflamó y debieron infiltrarlo para que estuviera en todas para el inicio de la competencia de baile.

“No me duele, es nada más una molestia, entonces vamos a ir a ver qué es el asunto. Aquí estamos contra todo y contra todos”, dijo Montoya en las redes sociales del programa de Teletica.

Daniel Montoya hace pareja con la bailarina Tatiana Sánchez en esta segunda temporada de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

En cuanto a su dolencia en la rodilla, dijo estar “en todas” y que espera que esta nueva lesión no sea tan grave.

“Fue que haciendo el gusano, la primera vez, en el primer ensayo técnico, caí así, pum, y pegué el dedo, y ando una molestia desde ahí y ahorita que estamos ensayando siento la molestia, entonces me van a revisar porque la doctora Katherinne dice que parece una fisurilla”, explicó sobre la nueva lesión.

Daniel Montoya se habría lesionado por hacer el paso del gusano

Daniel es uno de los participantes que más ha generado reacciones en redes sociales por su gran esfuerzo en cada coreografía, pero en especial, por como se ha tomado con humor cada baile.