Thais Alfaro ya sufre las consecuencias del “sí” a Teletica para Mira quién baila

Thais Alfaro es presentadora de Buen día, la revista matutina de canal 7. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

A Thais Alfaro ya le comenzó a pasar la factura el “sí” que le dio a Teletica para participar en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

La presentadora de Buen día es una de las 10 estrellas que fichó el canal del trencito para el reality de baile que estrenará en el 7 el domingo 14 de setiembre.

Este martes, Thais mostró las secuelas que sufre tras las extenuantes sesiones de ensayo que lleva desde este lunes de cara a su estreno en la pista de baile.

“Aquí moreteada, pero sonriendo”, escribió la periodista este martes por la noche en una historia de Instagram que compartió junto a una foto donde mostró la prueba de cómo tiene uno de sus brazos.

“Se vienen más moretones”, agregó Alfaro resignada al proceso que enfrentará, pues producto de los bailes y su inexperiencia como bailarina sabe que sufrirá de más golpes y caídas.

Thais debutará en la pista junto al bailarín Kenneth González quien, precisamente, es uno de los nuevos integrantes del cuerpo de bailarines del programa de canal 7.

Además de Thais, en MQB 2 estarán Ivonne Cerdas, Ericka Morera, Mariana Uriarte y Katherinne Campbell.

En el bando masculino bailarán Ítalo Marenco, Randall “Chiqui” Brenes, Neto Rangel, Daniel Montoya y Jeff On.