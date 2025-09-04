Otro de los participantes de Mira quién baila de Teletica ya salió lesionado

La primera gala de Mira quién baila, segunda temporada, será el domingo 14 de setiembre. (Teletica/Instagram)

El programa Mira quién baila (MQB) aún no arranca y ya salió un segundo lesionado en esta primera semana de ensayos.

La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas se lesionó el tobillo luego de poner mal el pie y le diagnosticaron un esguince grado uno.

Ahora es su compañero Daniel Montoya el que tuvo que acudir donde el médico porque se lesionó su rodilla izquierda.

Según nos contó el humorista de Omega Estéreo y de los Toros Teletica, al llegar al consultario se llevó la sorpresa que tenían que filtrarlo para bajar la hinchazón.

“Estoy bien, pero me duele muchísimo”, mencionó.

Daniel Montoya mostró la lesión que sufrió en Mira quién baila

Montoya contó que el médico lo mandó a reposo este jueves, por lo cual no puede ensayar hasta ver cómo amanece la rodilla este viernes.

“A ver mañana cómo sigo para poder ensayar”, agregó.

La salvada es que ya se medio sabe la coreografía que le montó su bailarina Tatiana Sánchez para la primera gala, que será el domingo 14 de setiembre.

Daniel Montoya, humorista y miembro de Toros Teletica, no pudo ensayar más para la primera gala de Mira quién baila. (redes/Instagram)

A principios de semana también practicaron el baile con el que abrirá el programa, el cual ya tiene estructurado en su mente qué tiene que hacer para cuando hagan el ensayo general.

Otra que ya está sintiendo las consecuencias de los ensayos es Thais Alfaro, quien mostró hace unos días los moretes que le están saliendo en sus brazos y piernas por los movimientos de su coreografía.