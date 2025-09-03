Ivonne Cerdas se accidenta en medio ensayo de Mira quién baila, ¿peligra su debut en la pista?

Ivonne Cerdas fue la primera estrella que Teletica confirmó para Mira quién baila 2. Fotografía: Instagram Ivonne Cerdas. (Instagram/Instagram)

La modelo y miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, sufrió un leve accidente el martes durante los ensayos de Mira quién baila (MQB) que la obligaron a recibir atención médica.

LEA MÁS: Teletica anuncia a la primera participante de Mira quién baila

Cerdas se llevó el susto apenas el segundo día de ensayos rumbo al estreno de la segunda temporada del reality de baile de canal 7, que se estrena a las 7 de la noche del domingo 14 de setiembre.

En el Instagram de Mira quién baila, Teletica confirmó la situación que vivió Ivonne y compartió el video del momento preciso en que la guapa sufrió la situación que, tras valoración médica, terminó con un diagnóstico de esguince grado 1.

Ivonne Cerdas es la primera lesionada de Mira quién baila

“En el segundo ensayo con Kevin (Vera, bailarín mexicano) tuve un pequeñito accidente. Mientras estaba haciendo un pasito como de bachata puse mal un peso de lado derecho donde ya me había torcido el tobillo cuando fui a Miss Universo y cuando fui a una actividad de baile, ya me había hecho un esguince grado 3, y se me volvió a torcer el tobillo”, dijo Ivonne en un “reel” que compartieron en las redes de MQB.

LEA MÁS: Thais Alfaro ya sufre las consecuencias del “sí” a Teletica para Mira quién baila

Dichosamente, tras la valoración de un ortopedista, Ivonne pudo continuar con los ensayos este miércoles sin ningún problema, pues solo requirió de un vendaje en el pie para atender la situación, por lo que el accidente no pone en riesgo su estreno en el programa de baile.

De hecho, Ivonne y su bailarín celebraron este miércoles que ya tienen lista la coreografía de la primera gala del programa, a pesar de la lesión y la preocupación que les causó el asunto en las últimas horas.