(Video) Daniel Montoya dejó ver cómo sigue su rodilla a días de su debut en Mira quién baila

El humorista Daniel Montoya estuvo con una de sus rodillas inflamadas y había suspendido ensayos, ¿cómo siguió?

Por Silvia Núñez
Parejas de Mira quién baila (MQB), segunda temporada 2025. Teletica Formatos
Daniel Montoya hará pareja con la bailarina Tatiana Sánchez en Mira quién baila (MQB). (Redes/Instagram)

Daniel Montoya dejó ver cómo sigue su rodilla a pocos días de su debut en la pista de Mira quién baila (MQB) y luego que se la infiltraran la semana pasada.

El humorista de radio Omega y miembro de los Toros Teletica se había lesionado su rodilla derecha y tuvo que suspender ensayos por recomedación médica.

Este lunes las 10 parejas reanudaron los ensayos y el comediante llegó al suyo con su bailarina Tatiana Sánchez.

Luego de repasar la coreografía por más de una hora, la cual es a ritmo de swing, Montoya reveló que su rodilla está muy bien y que lo tiene muy feliz que ya se sabe todos los pasos, a pesar de la pausa de la semana pasada.

Daniel Montoya mostró cómo sigue de la rodilla a días de iniciar Mira quién baila

Él es uno de los que más está deseando que arranque la competencia de baile, cuya primera gala será este 14 de setiembre.

“Deseando que sea domingo”, publicó en un video que compartió donde sale ensayando y pegando brinquitos como si nada.

Daniel dice estar con la actitud a mil y listo para empezar la primera gala.

Mira quién bailaTeleticaDaniel Montoyaradio Omega
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

