Yessenia Reyes tiene un motivo para no estar tan triste tras salir nominada con Chiqui Brenes en Mira quién baila

Randall "Chiqui" Brenes y su bailarina Yessenia Reyes fueron uno de los nominados en la segunda gala de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

La bailarina Yessenia Reyes no terminó la noche del domingo tan triste tras salir nominada junto a su pareja, Randall “Chiqui” Brenes, en la segunda gala de Mira quién baila (MQB).

Ellos quedaron sentenciados junto a la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas y su bailarín, Kevin Vera, y ahora dependen del voto del público para seguir en la competencia.

Cuando terminó el programa a Yessenia le tocó salir soplada para un hotel donde estaba compitiendo parte del equipo de su academia y hasta su novio, el bailarín César Abarca.

Yessenia Reyes estaba feliz de que su academia resultó bastante ganadora en la competencia de baile. (redes/Instagram)

Su estudio de baile no solo se llevó el premio de Academia del año sino también se dejó 85 títulos de todas las diferentes categorías.

Yessenia estaba que no cabía de la alegría al ver a sus otros alumnos triunfar y, por su puesto, a su amor en el podio una vez más.

A parte de ganar trofeos en dichas competencias, también se premia con dinero, por lo que la bailarina estaba muy feliz y orgullosa de ganar uno de los cheques por 700 dólares.

Yessenia Reyes estaba feliz porque su academia resultó ser la ganadora del primer lugar. (redes/Instagram)

Volviendo a MQB, esta es la primera vez que Yessenia y su famositico salen nominados de primeros, por lo que esto no deja de ponerla triste porque sabe este domingo podrían salir eliminados.