Bailarines Yessenia Reyes y César Abarca le gritan así al mundo entero lo que era un secreto a voces

Yessenia Reyes y César Abarca revelaron su amor frente al obelisco de Buenos Aires, en Argentina. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

A pesar de que negaron en muchas ocasiones tener una relación amorosa, los bailarines César Abarca y Yessenia Reyes por fin confirmaron que son novios y lo hicieron muy lejos de Costa Rica.

Desde el famoso obelisco de Buenos Aires, Argentina, y un día después de conquistar el quinto lugar del torneo de baile Suramérica Open 2025, el costarricense y la salvadoreña hicieron el feliz anuncio en sus redes.

“Argentina siempre ha sido un lugar especial para nosotros en muchos sentidos y este año yo quería dar la sorpresa más especial. Sería imposible enumerar todo lo que hemos vivido en 4 años… todas las aventuras, emociones, celebraciones, frustraciones, todas las tonalidades de altos y bajos que nos convirtieron en los mejores amigos del planeta. Cuando tenés algo tan raro, querés cuidarlo a toda costa… decirle sí a una oportunidad de ver nuestra amistad como algo más era algo que me asustaba… mucho… pero, hace unos meses, decidimos tener nuestra primera cita, tener fe en lugar de miedo, y darle espacio a un tipo de amor noble, divertido, y lleno de complicidad”, publicó César en Instagram.

Yessenia Reyes y César Abarca se hicieron novios después de cuatro años de una amistad bastante intensa. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

“Ni mi mundo ni yo somos perfectos pero definitivamente con vos es mejor. Solo Dios sabe que nos espera, pero de momento quiero descubrirlo a tu lado. Te amo”, continuó el galán.

El posteo lo acompañó de hermosas y románticas fotos donde presumen su amor sin restricciones y lo gritan a los cuatro vientos a pocas semanas de que Yess regrese a la tele a la nueva temporada de Mira quién baila.

A la nueva pareja, desde La Teja les deseamos muchas felicidades.

Yessenia Reyes y César Abarca ya no ocultan su amor. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

