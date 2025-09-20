Isabel Guzmán, la jueza de Mira quién baila que le puso a su hijo el nombre de querido cantante tico

Isabel Guzmán es actriz, cantante y bailarina y además, jueza de Mira quién baila (MQB). (Cortesía/Cortesía)

Isabel Guzmán, jueza de Mira quién baila (MQB) es de esas mujeres que parecen tener energía de sobra: baila, canta, actúa, compone y, además, es madre de un bebé de 9 meses.

A pesar de haber nacido y crecido en El Salvador, asegura que Costa Rica la adoptó por completo y hasta ya cuenta con la doble nacionalidad, pues se siente una tica más.

Su pareja es el también actor Melvin Jiménez, con quien comparte no solo la pasión por el arte sino también el amor y la crianza de Fidel, quien para la primera temporada del programa de Teletica la acompañó en su vientre.

Conozca un poco la historia de este mujerón que cada domingo comparte su conocimiento y dicta sentencia en cada gala de MQB.

LEA MÁS: Toni Costa y Mimi Ortiz volverán a trabajar juntos en un programa de Teletica

- ¿Qué la trajo y hace cuánto está en Costa Rica?

Me vine cuando tenía 20 años. Viví aquí durante muchísimos años, luego me regresé un tiempo a El Salvador y regresé en 2013 para quedarme. Ahora soy oficialmente una costarricense y también salvadoreña. Tengo alrededor de 18 años de tener relación con Costa Rica.

- ¿Y se vino a estudiar qué?

Me vine a estudiar música, pero en realidad lo que estudié primero fue danza. La música más bien tuvo que esperar un poquito porque en realidad me formé como bailarina en danza contemporánea y, posteriormente, hice un viaje a Nueva York para especializarme más en la parte de teatro musical. Con el jazz y todos esos ritmos más relacionados con las artes escénicas y el teatro musical, que fue lo que consolidó mi carrera.

Isabel Guzmán se convirtió en mamá primeriza en diciembre de 2024. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Se quería especializar en música para ser cantante popular?

Mi vida es un poco enredada, pero sí, soy cantante. Canto desde que tengo 9 años, pero no fue hasta los 25 años que lo fusioné con teatro musical, pero tuve una formación de cantante lírica por 7 años; es decir, canté ópera por 7 años de mi vida. Posterior a eso fue que dije no, el teatro musical es lo que me gusta y, entonces, ya en los proyectos escénicos es que, obviamente, me involucraba como cantante.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/isabel-guzman-jueza-de-mira-quien-baila-le-hace/GLANFNHJKFA5LLVCRCV7CX7ZCQ/story/

- ¿Qué la hizo enamorarse del baile?

Fui la típica chiquita a la que la mamá la mete a clases de ballet. Mi mamá es bailarina, fue bailarina por muchos años, entonces me metió en clases y mi fijación por la danza se ha mantenido durante toda mi vida. Y, bueno, crecí con mi papá y su esposa, y estuve rodeada de mucha música desde pequeña también.

- ¿Cómo se da su llegada a MQB?

El año pasado la productora del formato conversó conmigo y me dijo de esa inquietud que tenía de que pudiera participar en uno de los formatos. Nunca se había dado la oportunidad por cuestiones de agenda mía, pero finalmente, por el embarazo, se logró porque había bajado un poco el ritmo y aprovechamos. Y bueno, me encantó la experiencia, me fascinó, y aquí estamos otra vez.

Isabel Guzmán es pareja del también actor Melvin Jiménez. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué juzga a la hora de calificar?

Vieras que a mí me encanta mucho ver primero la personalidad y como el histrionismo del artista, en este caso del famoso. Yo sé que ellos no se dedican en su vida diaria a la danza, pero me gusta mucho ver cómo asumen y con qué personalidad la asumen. Segundo, me encanta pulir la ejecución de las cosas. Claramente, ellos van semana a semana tratando de ver elementos técnicos y enriquecer un poquito más en dificultad sus coreografías. A mí me gusta mucho ver la limpieza y ejecución de que todo se vea fluido y orgánico en lo que hacen.

Y tres, nada, que me sorprendan. Cada noche a mí me encanta, yo sé lo mucho que cuesta estar detrás, dándoles a los ensayos, entonces a mí me encanta que me sorprendan porque solo tengo casi que minuto y medio para ver cada domingo lo que tienen para ofrecer.

LEA MÁS: ¿Quiénes serán los jueces de Mira quién Baila?, solo uno es una cara conocida de Teletica

- ¿Cómo hace con el rol de mamá?

Creo que es la cosa más dura que he vivido, pero en todo sentido de la palabra. O sea, es superretador, es desafiante el criar a un ser humano todos los días, e incluirlo en mi vida como artista ha sido un enorme reto. Pero bueno, mi pareja y yo hacemos un equipo bastante bueno, entonces tratamos de hacer muchos relevos para poder hacer mi trabajo, y que también él lo pueda hacer. Tenemos una nani que es espectacular, Lucía, quien me ha echado la mano. Básicamente, papá y yo estamos solitos, entonces nos toca mucho hacer relevo e intentar que Fidel nos acompañe un poquito a nuestro trabajo.

- ¿A qué se debe el nombre de su bebé, Fidel?

Fíjate que tanto papá como yo protagonizamos un musical que se llama Contramarea, que contenía música de Malpaís, y somos muy fanáticos de la música de Malpaís, y en honor a Fidel Gamboa, el cantautor costarricense, le pusimos Fidel.

Isabel Guzmán pronto presentará este espectáculo llamado "Las cosas maravillosas". (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cuánto le ha cambiado la vida el ser mamá?

Me ha cambiado 180 grados; o sea, yo soy otra Isabel. Creo que no recuerdo mi vida antes de Fidel. Es una experiencia de mucho aprendizaje, de cómo lidiar con esa responsabilidad enorme, entonces para mí ha sido bastante agotador, pero bastante gratificante, porque en el fondo siempre quise ser mamá, y pensé que como artista era algo que, tal vez, no me iba a llegar, por mi vida, por mi agenda, por mi forma de vivir la vida.

- ¿Cuánto tiempo tiene con Melvin?

Ha sido todo muy rápido, cumplimos dos años de ser novios el 14 de agosto y el bebé vino rápido.

- ¿Se enamoraron por una obra?

Sí, o sea, nosotros trabajamos muchísimo, compartimos el escenario muchísimas veces, pero no fue sino hasta hace dos años que congeniamos quizás más. Actuamos como en tres obras distintas juntos, pero fue después de Contramarea que compartimos muchísimo más tiempo juntos, y pues, finalmente, ya nació el amor.

Su hijo Fidel es su mayor razón de ser y cuando ella está en el programa lo cuida su papá o una niñera de confianza. (Cortesía/Cortesía)