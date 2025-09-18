Mimi Ortiz fue a apoyar a su novio, Toni Costa, en la primera gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Toni Costa y Mimi Ortiz volverán a trabajar juntos en un programa de Teletica, luego de que su amor naciera en Mira quién baila (MQB), formato de este misma televisora.

El español pasará ahora más tiempo en Costa Rica, aunque igualmente seguirá viajando a Miami los lunes, después de cada gala, para estar con su hija Alaia.

El mismo juez de MQB nos reveló que cada miércoles regresará al país porque los jueves tiene que cumplir con su nuevo compromiso laboral.

El experimentado bailarín tendrá, a partir de esta semana, un espacio en Sábado feliz, donde su novia Mimi es la presentadora principal, junto a Mauricio Hoffmann, desde que se estrenó su nuevo formato.

Su participación en el espacio de los sábados está enfocado igualmente en baile, pues estará evaluando a las parejas que lleguen a concursar a “Los piratas del ritmo”, junto con otros expertos.

Sábado feliz se graba los jueves por la tarde, lo que le da tiempo al español de descansar un rato más.

“Los jueves estaré con una pequeña participación en Sábado Feliz. Los viernes es el ensayo técnico de Mira quién baila, sábado ensayo general y domingos el show, y así hasta diciembre, pero muy contento por la oportunidad”, dijo.

Toni Costa pasará ahora más tiempo metido en Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Toni aseguró que se siente tan enamorado del país que no le incomoda el estar viajando de un lado a otro cada semana, pues aquí ya se siente como en casa.

Claro, a parte de venir a trabajar, también aprovecha para estar más tiempo con su amorcito, quien por cierto lo acompañó a la primera gala y se mostraron bien enamorados frente a todos.

“Me gusta mucho estar aquí. Me siento muy bien. Obviamente, Mimi es la gran culpable de todo esto. Y al igual que le apoyo en su cosas ella también viene a apoyarme”, dijo al terminar el primer programa de esta segunda temporada.

Disfrutando cada momento

Y hablando de amor, el español afirmó que se siente igual de enamorado de Mimi y que su relación va mejor que nunca.

“Lo que sigue no se pregunta. Estamos muy bien. Estamos comprometidos para adelante. Disfrutando cada momento, cada día. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, por lo tanto, cada día es muy especial. Seguiremos trabajando en nosotros, tanto juntos como por separado, para que nuestro amor consiga un amor sano y bonito”, mencionó.

“Y que dure mucho”, le agregó Mimi, quien estaba junto al él al momento de la entrevista.

Mimi Ortíz y Toni Costa no solo serán novios sino también de nuevo compañeros de trabajo. (Instagram/Instagram)

Ella también dijo estar muy feliz de disfrutar del formato de MQB desde otra perspectiva, pues así tiene más chance de admirar el trabajo de su novio dentro del programa.

Asimismo, agregó que está muy contenta de saber que volverán a trabajar juntos, ahora en Sábado feliz, pues así tendrán más tiempo para verse.

Más trabajo dentro de MQB

En esta temporada, Toni no solo está como juez sino que la producción le dio el puesto de jefe de piso, dada su amplia experiencia en programas televisivos de baile en Estados Unidos y España.

Esta es una faceta que estaba deseando desarrollar en Teletica, por ello dijo estar muy agradecido con la oportunidad que le da Teletica Formatos.

La primera pareja ¡Wow! de esta segunda temporada de Mira quién baila fueron Jeff On y Alhanna Morales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En cuanto a las parejas de este año, aseguró que es “un grupo bastante parejo en cuanto a nivel” y que se sorprendió mucho de ver la “explosividad” de Mariana Uriarte y los movimientos, pero sobre todo, la actitud de Daniel Montoya.

“A Daniel lo quiero ver en la final porque me divirtió demasiado. Me encanta cuando la gente se toma así la vida, el baile, el trabajo, o sea, que se lo toma como diciendo: ‘Mira, vamos a disfrutar el momento’”, expresó.

El juez nos adelantó que posiblemente lo veamos en la pista presentando alguna coreografía como en la primera temporada y que, “por qué no”, lo podría hacer junto a su novia Mimi. ¿Se imaginan el fuego y la pasión que mostrarían en ese baile?