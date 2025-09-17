Toni Costa lanza advertencia a sus seguidores: “No quiero moscas, ni lacras”

Toni Costa, bailarín español y juez de Mira quién baila, dice recibir muchos comentarios negativos e insultos en sus redes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El bailarín español Toni Costa se puso bastante reflexivo y anunció en sus redes que no quiere en su vida “moscas” ni “lacras” ni nada que le quite la paz.

El juez de Mira quién baila (MQB) hizo varias historias en su cuenta de Instagram, mientras manejaba por Miami, Estados Unidos, donde llegó a la conclusión de que no va a permtir comentarios negativos u ofensivos en sus redes.

LEA MÁS: Toni Costa enojó a grupo por comentario que hizo al aire en Mira quién baila

“Yo siempre intento ponerme en los zapatos de la gente y, obviamente, hay muchísima y la gran mayoría es superlinda, respetuosa. Y no es que uno solo quiera escuchar lo bueno, pero es que no tiene porqué permitir lo malo, ¿por qué?, si yo no lo hago", dijo.

El novio de la presentadora tica Mimi Ortiz aseguró que los comentarios negativos de la gente “no me enfadan” sino que más bien lo sorprenden y lo ponen triste.

“Me decepciona como la gente al día de hoy no es capaz de ser feliz, de superar su traumas y corregir y sanar sus heridas”, agregó.

Toni Costa es uno de los jueces de la segunda temporada de Mira quién baila. (Lilly Arce)

Toni no dijo si los comentarios “tan feos” que ha recibido en las últimas horas tienen que ver con su participación en el programa de Teletica y con el comentario que emitió sobre el swing criollo que bailaron Daniel Montoya y Tatiana Sánchez este domingo.

LEA MÁS: Toni Costa vuelve con más poder a Teletica para Mira quién baila: no solo será juez

El español dijo que ese ritmo “no requiere de mucha técnica”, lo que molestó a muchos bailarines costarricenses de swing criollo y hasta la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense alzó la voz para defender este Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica.

“La gente de verdad no se da cuenta que haciendo comentarios tan feos, tantas faltas de respeto, tanto insulto, lo único que hacen es quedar mal ellos mismos, El de arriba todo lo ve”, mencionó en otra historia.

Toni Costa dice que bloqueará a todos los que le sigan faltando el respeto

Toni agregó que tomó la decisión de no aceptar más insultos en sus redes u opiniones sin respeto y que por eso empezará a bloquear a quienes lo hagan.

“No voy a permitir que en mi vida se acerquen las moscas, las lacras, que se acerque el mal, que se acerque el odio porque no va conmigo y como no va conmigo y esta es mi comunidad, esta es como mi casa, yo decido quién está aquí. Yo le abro las puertas a todo el mundo, pero si no me respeta, lo saco”, dijo.