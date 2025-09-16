Toni Costa enojó a grupo por comentario que hizo al aire en Mira quién baila

Toni Costa debutó en la televisión de Costa Rica el año pasado en la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce )

Un comentario que hizo al aire Toni Costa el domingo, al evaluar una de las presentaciones de Mira quién baila (MQB), enojó a mucha gente, quienes ya pegaron el grito al cielo.

El juez dejó molestos a los bailarines costarricenses de swing criollo porque al juzgar el baile debut del comediante Daniel Montoya y su bailarina, Tatiana Sánchez, expresó que ese ritmo “no requiere de mucha técnica”.

Daniel y Tatiana se estrenaron en la pista de baile del reality de canal 7 con una coreografía de swing criollo y, aunque Toni destacó el ritmo como “alegre, divertido y fresco”, luego usó la expresión que incomodó a la gente.

Fue la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense la que alzó la voz contra lo afirmado por el novio de Mimi Ortiz, a través de un posteo en Facebook, en el que lamentó que la crítica “golpeara” un ritmo que es Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica.

“Este bailarín (y los demás que fueron invitados como ‘jueces’ por la producción), está allí para juzgar a la pareja que esté bailando en ese momento. Lamentablemente, este ‘juez’ se lanzó a emitir un juicio de valor que incluye a toda nuestra comunidad de bailarines y bailarinas de swing criollo, de todas las épocas, desde los años 60 del siglo pasado hasta el día de hoy”, afirmó la Asociación en su extenso posteo.

Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira son los jueces de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además de Toni, el panel de jueces del programa que por segundo año está produciendo Teletica Formatos en Costa Rica, lo conforman Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga.

Presentación de Daniel Montoya sin técnica

La Asociación destacó que era evidente que la presentación de Daniel y Tatiana tenía muchos errores técnicos, sobre los cuales debieron ser evaluados.

“Evidentemente la pareja que debía ser juzgada carecía de técnica, de tiempo de ensayo, de manejo de los elementos más básicos, de roce social; mostraron un swing criollo en el cual ningún bailarín o bailarina de swing criollo nos vimos reflejados. Sobre eso debieron ser juzgados”, agregó la Asociación.

Mencionaron que aprender la técnica del swing criollo requiere de práctica constante y mucho esfuerzo que a algunos de sus bailarines asociados les ha tomado hasta 60 años de práctica.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez bailaron swing criollo en su debut en la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La Asociación invitó a Costa a salir a bailar a los salones costarricenses, ver y aprender sobre ese ritmo. “Sin duda, se sorprenderá y cambiará su desafortunada observación”, finalizaron.

La Teja buscó una reacción de Toni Costa al respecto, pero al cierre de esta publicación no había respondido a nuestras consultas.