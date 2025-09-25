Así le quedó el ojo a Lucía Jiménez tras accidente que sufrió en Mira quién baila

Lucía Jiménez e Ítalo Marenco hacen pareja en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lucía Jiménez mostró cómo le quedó el ojo izquierdo luego del accidente que sufrió la mañana de este jueves al llegar a uno de los salones de ensayo de Mira quién baila.

LEA MÁS: (Video) Bailarina de Mira quién baila se llevó tremendo golpe y tuvo que ir de inmediato al doctor

En Instagram, horas después de recibir asistencia médica, la bailarina compartió una foto de su ojo lesionado y, como dicen, hasta “duele solo con ver”.

“Gracias a mi Dios, el ojito está intacto”, escribió la querida bailarina, que hace pareja con Ítalo Marenco en el reality de baile de canal 7.

Lucía se llevó el golpe porque chocó, accidentalmente, con una pared cuando estaba llegando al ensayo con Ítalo para la presentación de este domingo.

Lucía Jiménez compartió esta impactante foto del gran golpe que se llevó en su ojo. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

Todo quedó grabado porque Teletica transmite los ensayos del programa y en el video que compartió el canal se ve cómo Lucía se golpea cuando dejaba una bolsa en una esquina del salón de ensayos.

LEA MÁS: Ítalo Marenco contó por qué Lucía Jiménez le dio una cachetada en Mira Quién Baila

Luchi, como le dicen de cariño, reaccionó llevándose sus manos a la cara, una señal de que el golpe le dolió bastante.

Así ocurrió el golpe de Lucía Jiménez en los ensayos

La Teja intenta comunicarse con la bailarina para hablar sobre el incidente y preguntarle si la afectará para el programa del domingo, pero aún no nos responde.