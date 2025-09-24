Ítalo Marenco contó por qué Lucía Jiménez le dio una cachetada en Mira Quién Baila

Ítalo Marenco habló de la cachetada que le dio Lucía Jiménez, en Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ítalo Marenco no se guardó nada y reveló la verdadera razón por la que Lucía Jiménez le pegó una tremenda cachetada en Mira quién baila, un momento que dejó a todos con la boca abierta y que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del programa.

“Voy a contar la historia de la cachetada. La cosa es que en la segunda gala nos tocó bailar bachata, y la bachata es pura sensualidad. Lo primero que quiero decir es que yo la pedí”, confesó Marenco en redes.

Y es que después de muchos ensayos había un paso donde él solo tenía que volver a mirar a su compañera, algo muy sencillo, pero que se le olvidaba constantemente. Por eso le pidió a Lucía Jiménez que, si no lo veía en el momento, le diera una cachetada para que lo recordara.

“Lo que menos pensé es que sí lo iba a hacer, y me la dio en plena coreografía”, agregó entre risas, relatando que el golpe lo sorprendió, pero que lo tomó con buen humor.

Marenco también comentó que, para él, el momento más épico no fue la cachetada en sí, sino lo que vino después. Terminó sonriendo y hasta utilizó un pedazo de parche que provocó risas entre el público y los presentes, convirtiendo la situación en un momento divertido y memorable de la gala.

Con esta confesión, Ítalo Marenco dejó claro que la cachetada no fue un conflicto ni un malentendido, sino parte de una estrategia para que la coreografía saliera perfecta, demostrando el buen humor y la complicidad que existen entre los participantes de Mira quién baila.