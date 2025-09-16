Farándula

Édgar Silva reacciona a comentario que le hizo Ítalo Marenco al debutar en Teletica

Édgar Silva e Ítalo Marenco protagonizaron un comentado momento el domingo en el estreno de Mira quién baila

Por Manuel Herrera
14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Ítalo Marenco y Édgar Silva vivieron un momento muy divertido el domingo en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Dos días después de que Édgar Silva e Ítalo Marenco protagonizaran un comentado momento en Mira quién baila, el popular presentador de canal 7 se refirió a eso.

El domingo pasado, tras su primera presentación en el reality de meneos de Teletica, Ítalo alzó a Édgar y celebró que, finalmente, están trabajando juntos.

“Y al fin breteé con Édgar Silva, mae. No podía bretear con usted y ahora sí”, afirmó el presentador con su conocida euforia mientras elevó al Flaco al aire por unos segundos.

Luego del jocoso y divertido momento, este martes Édgar se refirió a eso, agradeciéndole a Ítalo y sugiriendo su gusto por compartir con él más tiempo en cámaras.

Édgar Silva e Ítalo Marenco.
Édgar Silva reactionó así a lo que le dijo Ítalo Marenco el domingo en Mira quién baila. Fotografía: Captura Instagram Édgar Silva. (Instagram/Instagram)

“¡Gracias! Que sea la primera de muchas”, afirmó Silva a través de sus historias de Instagram.

La querida figura “insigne” de Teletica aprovechó para reaccionar sobre eso, ya que la producción de Mira quién baila compartió este martes en redes un extracto de ese singular “capítulo”.

Ítalo Marenco llegó a Teletica luego de su mediática renuncia de Repretel el pasado 1° de agosto y su salida definitiva de canal 6 fue el 14 de agosto.

Ítalo Marenco debutó en Mira quién baila y terminó llorando

Una semana después, Teletica presentó al expresentador de Giros como el décimo participante de Mira quién baila, un fichaje que llegó a canal 7 para quedarse.

Édgar SilvaÍtalo MarencoTeleticaMira quién baila
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

