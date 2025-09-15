Teleguía Farándula

Excompañeros de Ítalo Marenco en Repretel no se perdieron el debut oficial en Teletica

Ítalo Marenco es parte del elenco de Mira Quién Baila, que arrancó este domingo

Por Fabiola Montoya Salas
14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Ítalo Marenco en el primer programa de Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Excompañeros de Ítalo Marenco en Repretel estuvieron muy atentos a su debut oficial en Teletica, en Mira Quién Baila, a poco más de un mes de que el presentador renunciara a canal 6 a finales de julio.

Una de las primeras en poner el programa fue la periodista Melissa Umaña Brenes, quien le tomó una foto al televisor en la presentación del macho y de una vez escribió: “Mi amiguito querido, vamos con todo”, junto a varios emojis de manitas aplaudiendo.

14/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Excompañeros de Ítalo Marenco no se perdieron la presentación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Otro que lo saludó fue su excompañero Michael Conejo, quien en su momento trabajó como camarógrafo.

“Mae, con todo, póngale bonito, la experiencia nunca la vas a olvidar, sus papás estarían muy orgullosos de usted y lo sé, lo están viendo desde el cielo y le van a dar ese apoyo que se merece. Lo quiero mucho”, comentó en un video en Instagram.

captura
Melissa Umaña no se perdió la presentación de Ítalo Marenco. (captura /captura)

Para Marenco estar en Mira Quién Baila es muy especial, ya que su papito, el actor Álvaro Marenco, antes de fallecer le dijo que se le iba a cumplir el sueño de estar ahí.

