Excompañeros de Ítalo Marenco en Repretel no se perdieron el debut oficial en Teletica

Ítalo Marenco en el primer programa de Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Excompañeros de Ítalo Marenco en Repretel estuvieron muy atentos a su debut oficial en Teletica, en Mira Quién Baila, a poco más de un mes de que el presentador renunciara a canal 6 a finales de julio.

LEA MÁS: Actor Álvaro Marenco, papá de Ítalo, se enfrenta a una nueva batalla por su salud

Una de las primeras en poner el programa fue la periodista Melissa Umaña Brenes, quien le tomó una foto al televisor en la presentación del macho y de una vez escribió: “Mi amiguito querido, vamos con todo”, junto a varios emojis de manitas aplaudiendo.

Excompañeros de Ítalo Marenco no se perdieron la presentación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Otro que lo saludó fue su excompañero Michael Conejo, quien en su momento trabajó como camarógrafo.

LEA MÁS: Así consiguió Álvaro Marenco (papá de Ítalo) una foto con Tarantino

“Mae, con todo, póngale bonito, la experiencia nunca la vas a olvidar, sus papás estarían muy orgullosos de usted y lo sé, lo están viendo desde el cielo y le van a dar ese apoyo que se merece. Lo quiero mucho”, comentó en un video en Instagram.

Melissa Umaña no se perdió la presentación de Ítalo Marenco. (captura /captura)

Para Marenco estar en Mira Quién Baila es muy especial, ya que su papito, el actor Álvaro Marenco, antes de fallecer le dijo que se le iba a cumplir el sueño de estar ahí.