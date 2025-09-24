Hay algo que preocupa mucho a Daniel Montoya y no es precisamente su lesión

Daniel Montoya contó que su compañera de competencia, Tatiana Sánchez, está muy preocupada por él, en especial porque no han podido ensayar esta semana. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Daniel Montoya no podrá ensayar hasta nuevo aviso y deberá andar una bota ortopédica tras confirmarse que tiene una fisura en el dedo gordo del pie derecho.

A esa conclusión llegó el doctor que lo vio este martes en una clínica privada de Santa Ana, al verificar la placa que le hicieron tras confirmarse su lesión.

El humorista aseguró que esta nueva lesión lo tiene bastante preocupado porque esta semana no ha podido ensayar con su compañera Tatiana Sánchez de Mira quién baila.

“Me mandaron una botilla para poner el pie a descansar con hielo, tengo que ponerlo en alto. Me inyectaron en el puro hueso, viera qué dolor, nombre, eso es horrible, entonces me mandaron a descansar, pero estoy más preocupado por la coreografía porque no me la sé y el domingo toca merengue”, mencionó.

LEA MÁS: ¿Qué pasaría si Daniel Montoya no baila la siguiente gala?, esto dice la producción de Mira quién baila

El comediante explicó que el dedo se lo golpeó el día del ensayo técnico previo a la primera gala, pero que no fue hasta ahora que empezó a sentir una molestia y por eso, este lunes lo mandaron donde la doctora Katherine Campbell, su compañera de competencia, para que lo revisara.

“Ella fue la que me dijo, ‘Daniel, usted tiene algo en ese dedo’, mejor hágase una placa”. No es como dolor lo que siento, sino es una molestia fuerte”, mencionó.

Daniel Montoya se habría lesionado por hacer el paso del gusano

Montoya aclaró que el paso del gusano, que fue por el que se lesionó, fue él quien se lo propuso a su coreógrafo para iniciar la coreografía más llamativa.

“En la primera gala, cuando yo hice el gusano, la primera vez donde yo me tiré caí de punta, con la punta derecha caí. Los dedos me cayeron así contra el piso”, recordó; sin embargo, no fue hasta días después que la molestia fue en aumento.

LEA MÁS: Daniel Montoya podría ausentarse en Mira quién baila este domingo por una nueva lesión

A puro video

El humorista de Omega Estéreo y de los Toros Teletica indicó que, no podrá ensayar hasta que los medicamentos que le inyectaron directamente al dedo y a la vena hagan efecto por lo que de momento, no sabe si podrá estar en la gala de este domingo.

Su bailarina lo que hizo fue grabarle un video de la coreografía para que la vaya repasando de momento.

“Aquí la estoy estudiando en video (la coreografía) y voy para la casa a estudiarla y a hacer todo lo que pueda en la casa, viéndola y aprendiéndomela en la mente. Para mañana vamos a estar prácticamente toda la tarde, espero en Dios y la noche, sacando la coreografía para el jueves volver a repasarla y el viernes en el ensayo que nos salga bien, esa es la fe”, agregó.

Daniel Montoya es humorista y miembro de Toros Teletica. (redes/Instagram)

A pesar de los tropiezos, Montoya no pierde el buen humor ni el agradecimiento a la producción del programa.

“La verdad es que nunca en mi vida me han atendido como ahora. El canal me ha chineado demasiado, les agradezco mucho porque han corrido conmigo para todo”, expresó.

Daniel Montoya deberá andar ahora con una bota ortopédica mientras su dedo se recupera. (redes/Cortesía)

Su mayor deseo es estar en todas este domingo para salir a la pista no solo para poder seguir en la competencia sino a entretener al público del cual dice estar muy agradecido por todo el apoyo que le han dado.

“La gente ha sido muy bonita conmigo, me han apoyado mucho. Estoy contento de que se rían en la casa y se entretengan con las tonteras que hago. Yo vengo a entretener y a ponerle amor al baile para que no me eliminen, pero también a que la gente se le olvide un ratito todos los problemas que tenemos en el país”, dijo.