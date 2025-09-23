¿Qué pasaría si Daniel Montoya no baila la siguiente gala?, esto dice la producción de Mira quién baila

El humorista Daniel Montoya y su bailarina Tatiana Sánchez podrían no presentarse este domingo en Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

El humorista Daniel Montoya podría no estar en la tercera gala de Mira quién baila (MQB) debido una nueva lesión que le descubrieron en uno de sus pies.

Montoya está a la espera que le confirmen si tiene una fisura en uno de sus dedos o si podrá bailar este domingo.

Pero, ¿qué pasaría si el participante no puede ser su presentación, sería nominado de una vez o simplemente no pasa nada?

Le consultamos a Vivian Peraza, productora general del programa de Teletica Formatos, sobre cómo estaría el panorama de no poder bailar por la lesión ya sea él o cualquier otro participante de esta segunda temporada.

La productora indicó que están esperando la evolución del participante y las “recomendaciones del doctor”.

“En cuanto a su participación en caso de no poder bailar, se consultó a la franquicia y estaremos a la espera de sus indicaciones”, señaló Peraza.

Daniel explicó que la lesión posiblemente se la hizo en el primer ensayo técnico de la primera gala cuando hizo el paso del gusano, al inicio de la coreografía al ritmo de swing criollo, pues ese día se golpeó el dedo.

De momento, el participante fue enviado a una clínica privada para hacerle una placa y así determinar si la fisura lo alejaría de la pista esta semana.