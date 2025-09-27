Thais Alfaro dice cómo está de dolorosa lesión que afectaría su paso por Mira quién baila

Thais Alfaro se lesionó durante la presentación del domingo pasado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Thais Alfaro se refirió brevemente la mañana de este sábado, sobre cómo se siente luego de que la producción de Mira quién baila (MQB) confirmara una lesión que sufrió y que le habría fisurado una costilla.

Según Thais, el golpe se lo llevó en la presentación del domingo pasado; sin embargo, todo parece indicar que los ensayos de esta semana le agudizaron la lesión, dejándola con mucho dolor ante la posibilidad de una fisura.

La presentadora de Buen día comunicó este sábado que su costilla “está bien”, pero aceptó que sufre mucho dolor y que está medicada por eso.

“Me duele, pero estamos bien. Hay que tomar medicamentos, nada más, para el dolor”, dijo la simpática figura de Buen día.

La situación obliga a su bailarín, Kenneth González, a redoblar los cuidados en la coreografía que presentarán este domingo en el reality de baile de canal 7, para evitar mayores complicaciones.

En la gala de la primera expulsión del programa –en la que saldrá o Randall “Chiqui” Brenes o Ivonne Cerdas– Alfaro y González bailarán una bachata.

Sin duda la lesión de Thais afectaría su paso por el programa de canal 7, pues ahora deberá cuidarse más para que la lesión no sea mayor.

Teletica indicó, a través de su sitio web, que Alfaro presenta un golpe en la sexta costilla que le puede provocar inflamación y mucho dolor. Al menos ese fue el parte médico en una primera revisión a la figura de canal 7.

Thais Alfaro está con su sexta costilla muy lesionada. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El año pasado, Lynda Díaz sufrió una lesión similar que acabó con una fisura en las costillas que le complicó la vida por varias semanas en el programa de baile.

Alfaro habló sobre su estado de salud en una publicación que hizo en Instagram.