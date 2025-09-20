Thais Alfaro se despide de su suegro con emotivo mensaje y una linda promesa futbolera

Thais Alfaro junto a su esposo Paulo Miranda y el papá de su marido, don Roberto. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro se despidió este sábado de su suegro, don Roberto Miranda Miranda, con un emotivo mensaje en el que confesó qué es lo más extrañará de él y a la vez le hizo una “promesa futbolera”.

LEA MÁS: Thais Alfaro enfrenta duro momento antes de su segunda presentación en Mira quién baila

La presentadora de Teletica y su familia le hacen frente al duro momento del último adiós de don Roberto, quien falleció este viernes a los 73 años.

Tras hacer pública la situación por la que pasaba y horas después de la misa de despedida, Thais publicó un mensaje en Instagram donde habló del papá de su marido Paulo.

Entre las cosas que mencionó, Alfaro dijo que echará de menos un gesto que siempre tenía su suegro con ella y su trabajo en canal 7.

“Extrañaré sus mensajes de felicitaciones, cuando algo que yo hacía en el canal le gustaba. Era fiel televidente y también crítico. Siempre atinaba con sus comentarios, y siempre fue amable conmigo, caballeroso y entusiasta”, destacó.

Thais Alfaro publicó este sentido mensaje de despedida en sus redes. (Instagram/Instagram)

Thais reconoció que estaba triste por la sensible muerte, pero también agradecida por todo el ejemplo que les dio el señor durante este tiempo que compartieron como familia.

LEA MÁS: Thais Alfaro revela la clave para haber pasado la primera prueba en Mira quién baila

“Hoy me despido con tristeza, pero también con gratitud infinita. Porque aunque físicamente ya no esté, su ejemplo vivirá siempre en nosotros, en cada gesto, en cada recuerdo y en cada sueño que hagamos realidad. Su pasión por la vida, por su equipo Herediano y por cada detalle, será siempre parte de nosotros”, agregó.

También mencionó cómo honrará su memoria yendo al estadio a ver un juego de su amado equipo florense.

“Pronto iremos al estadio, y allí celebraremos en su nombre”, prometió la participante de Mira quién baila a Sambo, como le decían a su suegro.