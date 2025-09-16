Thais Alfaro revela la clave para haber pasado la primera prueba en Mira quién baila

Thais Alfaro confesó que la primera gala de Mira quién baila (MQB) la sintió como cuando iba a hacer un examen en la escuela, es decir, con mucho nervio. (Lilly Arce)

La periodista Thais Alfaro vivió este domingo un momento muy especial en su debut en el concurso Mira quién baila (MQB), pues estuvo muy bien acompañada y apoyada desde la gradería del estudio Marco Picado.

Ella compite junto al bailarín Kenneth González y en esta primera gala se presentaron al ritmo de salsa.

Entre nervios y entusiasmo, la comunicadora se mostró emocionada y agradecida tras su primer baile, el cual sintió como un examen de escuela en el que se preparó por días y se acordó de todo.

Según dijo, la conexión con su compañero de baile fue fundamental para que esto ocurriera y no olvidara cada paso al momento de la prueba frente a los jueces y el público.

“Ha sido una conexión muy bonita desde el primer día que nos conocimos. Él me llevaba un detallito, después yo le llevaba otro detallito, pero más allá de eso, es que él es muy paciente, noble, amable y un extraordinario profesional. Entonces, hay demasiadas cosas bonitas que pasan alrededor de nosotros como pareja que creo se ven en la pista, porque esa conexión no se puede ensayar ni entrenar”, dijo.

La presentadora de Teletica reconoció que aprenderse las coreografías ha sido todo un reto, “el que diga que es sencillo está equivocado”, porque requiere de mucha técnica y lo suyo siempre ha sido comunicar.

Thais Alfaro coqueteó con los jueces durante su presentación para llamar más su atención. (Lilly Arce)

Bien apoyada en la pista

La periodista también nos contó que estaba muy feliz porque parte de su familia llegó a apoyarla.

Thais explicó que su mamá fue la segunda esposa de su papá y que tiene muy buena relación con sus hermanastras, quienes la han estado apoyando mucho.

Este domingo la acompañaron su hermana mayor, sus sobrinos así como sus padres y su esposo Paulo Miranda y el pequeño Mateo. Sus otros dos hijos estaban compartiendo con su otra familia.

“Josué está con su papá, Gael con su mamá y bueno, solo pudo venir Mateo, pero vino mi hermana mayor. Nosotros somos seis hijos, mi papá es casado dos veces, mi mamá es la segunda esposa, entonces vino mi hermana de su primer matrimonio. Mis otras dos hermanas no pudieron venir, pero están dos de mis sobrinos, dos hermanos, mis papás, que son quitadillos para los medios, pero aceptaron la invitación. Ver a mi familia ahí fue lo más bonito que me pasó”, afirmó.

Thais Alfaro dijo que disfrutó montones su primera coreografía y de verdad que se nota que se la gozó. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además, nos contó que gracias al apoyo de sus compañeros de Buen día ha podido acomodarse con el programa, los ensayos y su rol de mamá.

Ella ha tratado en la medida de lo posible de tener las tardes libres para estar con sus hijos, pues no quiere que sientan tanto su ausencia por la competencia.

Thais agregó que se siente honrada de estar en Mira quién baila y sus compañeros en el canal la han apoyado y motivado mucho.

