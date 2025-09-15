Jeff On asegura que tenía “cero expectivas” de ganar la primera gala de Mira quién baila

Jeff On y Alhanna Morales brillaron en la primera gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jeff On y Alhanna Morales se convirtieron en la primera pareja ¡Wow! de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

El venezolano sigue sorprendiendo al público tico al demostrar que no solo el canto es lo suyo sino también baile.

El cantante ya había dado una probadita de su “sazón” en octubre del año pasado, cuando fue invitado a la cuarta gala de la primera temporada; sin embargo, esta vez la voló.

El también exparticipante de Nace una estrella aseguró que jamás pensó que saldría premiado la primera noche de competencia.

“Es un reto (la victoria). Obviamente, puse cero expectativas en ganar, creo que esa es mi premisa, nunca digo: ‘Voy a ganar’, siempre digo: ‘Voy a hacer todo, todo lo que yo pueda hacer para mejorar cada paso’”, dijo Jeff, mostrando humildad ante su triunfo.

El gran trabajo de su coreógrafa fue lo que lo llevó a ganarse los 1.000 dólares (poco más de 500 mil colones) pues, según explicó, siempre estuvo detrás de cada movimiento y postura para que el vals saliera bien.

“Nos dio tiempo por la disciplina de corregir cositas y bueno, ahí vemos el resultado. Reconozco el trabajo de mis compañeros, porque han sido dos semanas de dele, que dele, que dele… y vimos hoy las puestas, fueron impresionantes, pero alguien se tenía que llevar el premio, bendito Dios que fuimos nosotros”, dijo al terminar la gala.

A Jeff On le tocó debutar con un vals en Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

Aunque ganarse platica no está nada mal, para el artista lo más importante es apoyar su fundación Pollitos de Hierro, la cual encontró por redes y lo impactó mucho su labor social.

“Trabajan en la detección del cáncer y ayudan no solo a los pollitos (niños), sino a todo su entorno familiar. Les dan comida, refugio, cariño y amor para que ese proceso lo lleven enfocado en eso, sin preocuparse por otras carencias”, señaló.

Jeff aseguró que tanto su talento para el canto como para el baile es “empírico” y que hasta ahora está recibiendo una clases de baile como tal.

