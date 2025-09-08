Esto hizo Thais Alfaro para relajarse a pocos días de Mira quién baila

Thais Alfaro presumió soltura y sacó sus prohibidos a pocos días de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro, la presentadora de Buen día y participante de la próxima temporada de Mira quién baila, presumió su soltura a pocos días de debutar en el programa.

La comunicadora aprovechó un viaje familiar a Puerto Viejo para celebrar el cumpleaños de su hijo Josué, y no dudó en compartir varios momentos del paseo en sus redes sociales.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Thais Alfaro. (Thais Alfaro/Instagram)

Entre fotos posando en la playa, donde lució su figura y se le vio radiante, y un video bailando con sus hijos, Thais dejó claro que llega con toda la energía y confianza para el programa que inicia el próximo domingo 14 de setiembre.

La familia se hospedó cerca de playa Cocles, una de las más populares de la zona gracias a su ambiente caribeño vibrante, sus olas perfectas para el surf y su cultura relajada que atrae tanto a nacionales como a turistas.

Cerca de esta playa hay otros atractivos turísticos como el Parque Nacional Cahuita, el Refugio de Vida Silvestre de Manzanillo y las playas Punta Uva, Manzanillo y Chiquita.