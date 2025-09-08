Turismo

Esto hizo Thais Alfaro para relajarse a pocos días de Mira quién baila

Thais Alfaro mostró su lado más relajado mientras se prepara para Mira quién baila

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Thais Alfaro quedó encantada con su nueva imagen
Thais Alfaro presumió soltura y sacó sus prohibidos a pocos días de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro, la presentadora de Buen día y participante de la próxima temporada de Mira quién baila, presumió su soltura a pocos días de debutar en el programa.

LEA MÁS: Periodista argentino estaba planeando una cena en Costa Rica, pero se llevó una gran sorpresa

La comunicadora aprovechó un viaje familiar a Puerto Viejo para celebrar el cumpleaños de su hijo Josué, y no dudó en compartir varios momentos del paseo en sus redes sociales.

LEA MÁS: El tucán “más raro del mundo” fue encontrado en Costa Rica y dejó sin palabras a famoso tiktoker

Esta fue una de las fotografías compartidas por Thais Alfaro.
Esta fue una de las fotografías compartidas por Thais Alfaro. (Thais Alfaro/Instagram)

Entre fotos posando en la playa, donde lució su figura y se le vio radiante, y un video bailando con sus hijos, Thais dejó claro que llega con toda la energía y confianza para el programa que inicia el próximo domingo 14 de setiembre.

LEA MÁS: Costa Rica fue la luz para venezolana que sufrió mucho en su travesía a Estados Unidos

La familia se hospedó cerca de playa Cocles, una de las más populares de la zona gracias a su ambiente caribeño vibrante, sus olas perfectas para el surf y su cultura relajada que atrae tanto a nacionales como a turistas.

Cerca de esta playa hay otros atractivos turísticos como el Parque Nacional Cahuita, el Refugio de Vida Silvestre de Manzanillo y las playas Punta Uva, Manzanillo y Chiquita.

Thais publicó el video en su cuenta de Instagram.
Thais publicó el video en su cuenta de Instagram. (Thais Alfaro/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mira quién bailaThais AlfaroPuerto Viejo
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.