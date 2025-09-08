Periodista argentino estaba planeando una cena en Costa Rica, pero se llevó una gran sorpresa

Los ticos no somos de hacer cosas un domingo tan tarde. (Shutterstock)

Un periodista deportivo, conocido como Óscar del mate al café en TikTok, planeó una cena en Costa Rica, pero terminó llevándose una gran sorpresa.

En un video compartido en su cuenta, el argentino contó “el primer choque cultural que tuvo” en el país.

“Resulta que el fin de semana me dijo mi novia para salir a comer con unos amigos, pero no nos poníamos de acuerdo en el día porque el sábado no podían, el viernes no podían y yo le dije: ‘¿Por qué no comemos el domingo tipo 9 de la noche?’. Y me dijeron que estaba loco", expresó Óscar.

Luego contó que le explicaron que no es normal salir a cenar a esa hora, algo que le pareció extraño, pues en su país es habitual hacer planes a cualquier hora y cualquier día.

Óscar del mate al café contó su experiencia en TikTok. (Óscar del mate al café/TikTok)

Esto provocó diversos comentarios como “Solo si el lunes es feriado”, “A esa hora uno está planchando para el día siguiente”, “Yo no le abro la puerta”, “Un domingo a esas horas no encuentra ni a la llorona despierta”, entre otros.

En Argentina, especialmente en ciudades como Buenos Aires, la vida nocturna es muy intensa, ya que se cena alrededor de las 9 o 10 p.m. y los restaurantes suelen cerrar tarde. En Costa Rica, en cambio, la mayoría de los negocios cierran más temprano, alrededor de las 9 p.m., y la vida nocturna no se extiende tanto, especialmente fuera de zonas turísticas.

De igual manera, los planes en casa suelen hacerse en esos horarios debido a un tema cultural.