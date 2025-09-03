Tico mostró la insólita razón por la que se detuvo el tránsito en una calle de Costa Rica. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Costa Rica es un país lleno de naturaleza, donde los animales siempre logran sorprendernos, ya sean monos, tucanes o incluso toros. Aunque estemos acostumbrados, el asombro nunca falta, y menos para los turistas.

LEA MÁS: Costa Rica fue la luz para venezolana que sufrió mucho en su travesía a Estados Unidos

En un video capturado por un usuario costarricense en su cuenta de TikTok, Franh1989, se aprecia el momento exacto en que el tránsito se detuvo para dar paso a unas vacas que cruzaban a la otra calle.

Al parecer, eran guiadas por un hombre y, como si las estuvieran apurando, pasaron rápidamente.

LEA MÁS: Indígena tica dejó a muchos boquiabiertos al mostrar su belleza y salió piropeada

Las vacas cruzaron libremente la calle. (Franh1989/TikTok)

“Costa Rica: país donde detenemos el tránsito para que pase el ganado”, escribió Fran en el clip.

Según otro usuario que comentó el video, esto ocurrió en Cartago, información que fue confirmada por el creador del contenido. El video generó diversas reacciones y comentarios y suma más de 24 mil reproducciones.

LEA MÁS: (Video) Pájaro en Costa Rica se hace viral al mostrar pasos al estilo de Michael Jackson

“Bellas como corren”, “Viva Costa Rica, libre e independiente güipipía”, “Arriba mi Costa Rica, orgullo de ser ticos”, “Lo más bello del mundo, somos bendecidos”, “Pura vida”, “Linda mi Costa Rica, orgullosa de ser tica, pura vida” y “Así somos los ticos”, fueron algunos de los comentarios.