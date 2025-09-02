(Video) Pájaro en Costa Rica se hace viral al mostrar pasos al estilo de Michael Jackson

Pájaro en Costa Rica se hace viral tras mostrar pasos al estilo Michael Jackson. (Kike Arnaiz/Instagram)

Un pájaro en Costa Rica se volvió viral tras “imitar” los icónicos pasos de Michael Jackson, dejando sorprendidos a muchos.

El momento fue capturado por el fotógrafo español Kike Arnaiz, durante un paseo por los bosques de Costa Rica.

“Hemos encontrado al pájaro Michael Jackson, un manaquín que se conoce porque, cuando llega la hembra, hace un baile de cortejo que parece el ‘moonwalk’.

“Yo no me muevo de aquí hasta que no baile. De hecho, vemos dos machos; llevamos un buen rato esperando. Ellos van de un lado a otro saltando. Son muy difíciles de ver entre tanta maleza, pero aquí tiene que aparecer una hembra y, en algún momento, darnos el show”, explicó el fotógrafo.

Kike detalló que se trata de un manaquín cabeza roja y que algunas especies mueven las alas para producir sonidos durante la danza.

“Lo más curioso es que todo este show lo hace solo el macho: las hembras eligen al mejor bailarín, y él no participa después en la crianza”, agregó Arnaiz.

Finalmente logró ver el baile y el video definitivamente recuerda al rey del pop y ha provocado numerosas reacciones.