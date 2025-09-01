Joven mexicana dio un dato impreciso sobre Costa Rica tras su viaje y generó reacciones. (Soy Kika PM/TikTok)

Una turista mexicana conocida como Soy Kika PM en TikTok dio un dato impreciso sobre Costa Rica tras su viaje, lo que generó reacciones entre los ticos.

“Oigan, quiero compartirles lo que hice durante mi viaje a Costa Rica con costos y recomendaciones.

“Volamos de Ciudad de México a San José y cerca del aeropuerto encontramos este lugar de comida tradicional (La Parrillita de Jur), súper rico y obviamente teníamos que probar la cerveza local”, inició la mexicana.

Luego, contó que fueron a comprar comida en un supermercado, ya que se hospedaron en un Airbnb y además alquilaron un carro para los días que estarían en el país. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre el clima.

“Hay que considerar que en Costa Rica llueve todo el tiempo y en carretera podrías encontrarte con baches (huecos en la carretera) o terrasería (caminos no pavimentados), además anochece a las 6:30 p.m., y en el centro puedes encontrar casetas, por lo que debes traer efectivo”, explicó.

Esto provocó diversos comentarios entre los internautas: “Amor, en Costa Rica no llueve siempre, lo que pasa es que viniste en época de invierno”, “No llueve todo el tiempo, llueve de mayo a diciembre, los otros meses también llueve, pero menos”, “Llueve porque estamos en invierno”, “Las lluvias van de abril a noviembre”, fueron algunos de los comentarios.