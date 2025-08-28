Turismo

Joven quedó impactada al descubrir animales que “trabajan” en Costa Rica

La extranjera quedó sorprendida al ver lo que le pareció un “trabajo” de estos animales

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Calle del casco central de San José con vehículos, un autobús y peatones cruzando en medio de un día lluvioso, destacando edificios y semáforos encendidos.
Joven quedó impactada al descubrir animales que “trabajan” en Costa Rica. (Jorge Andrés Arce/Jorge Andrés Arce)

Luz Rodríguez, una joven colombiana que anda de paseo en Costa Rica, quedó sorprendida al descubrir que hay animales que “trabajan” en el país.

La turista compartió un video en su cuenta de TikTok mientras cruzaba la calle y comentó: “Oigan, ¿ustedes sabían que aquí en Costa Rica ponen a los pajaritos a trabajar en los semáforos? ¿Si escucharon?”, expresó Luz.

En el clip se escucha el sonido que indica que es momento de cruzar, lo cual le resultó muy curioso.

“En Costa Rica hay pajaritos trabajando”, escribió con humor.

El video generó numerosas reacciones y comentarios, algunos internautas explicaron que el sonido es más parecido al de los pollitos, otros señalaron que sirve para guiar a personas no videntes, y a muchos les causó gracia.

Definitivamente, lo que para los ticos es cotidiano, para los turistas puede resultar sorprendente y divertido.

Luz RodríguezCreadora de contenidoColombia
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

