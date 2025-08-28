Lisbeth Valverde dejó ver su belleza en un destino de ensueño y con una compañía especial

Lisbeth Valverde y su novio, Travis Cones, están disfrutando de una escapadita romántica en La Fortuna de San Carlos, considerado uno de los destinos más encantadores de Costa Rica.
La exmiss ha estado compartiendo con sus seguidores parte de la experiencia en este lugar que atrapa por completo.
Además de ejercitarse y disfrutar de los atractivos de la zona, Lisbeth aprovechó para posar en fotografías en las que luce espectacular, y también compartió un momento con su novio, a quien le dio un beso frente a la cámara y escribió: “Mi novio gringo y yo”.
La Fortuna, reconocida por su imponente volcán Arenal, ofrece una gran variedad de atracciones para quienes la visitan: aguas termales, spas, caminatas, cabalgatas, kayak, pesca, observación de aves y mucho más.
Si usted busca un lugar para relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar de momentos inolvidables con su pareja, familia o amigos, este destino es, sin duda, una de las mejores alternativas en el país.