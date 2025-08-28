Turismo

Lisbeth Valverde dejó ver su belleza en un destino de ensueño y con una compañía especial

Lisbeth Valverde se dejó cautivar por un destino único, donde no dudó en posar

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Lisbeth Valverde, miss Costa Rica 2023.
Lisbeth Valverde dejó ver su belleza en un destino de ensueño y con una compañía especial. (Instagram/Instagram)

Lisbeth Valverde y su novio, Travis Cones, están disfrutando de una escapadita romántica en La Fortuna de San Carlos, considerado uno de los destinos más encantadores de Costa Rica.

LEA MÁS: Anímese a tirarse por un tobogán natural por dos mil colones y a una hora de San José

La exmiss ha estado compartiendo con sus seguidores parte de la experiencia en este lugar que atrapa por completo.

Esta fue una de las fotografías de Lisbeth Valverde.
Esta fue una de las fotografías de Lisbeth Valverde. (Lisbeth Valverde/Instagram)

LEA MÁS: Turista ignoró las advertencias sobre venir a Costa Rica en esta época y esto fue lo que pasó

Además de ejercitarse y disfrutar de los atractivos de la zona, Lisbeth aprovechó para posar en fotografías en las que luce espectacular, y también compartió un momento con su novio, a quien le dio un beso frente a la cámara y escribió: “Mi novio gringo y yo”.

LEA MÁS: (Video) Así preparó una joven tica a su novia extranjera antes de su llegada a Costa Rica

La Fortuna, reconocida por su imponente volcán Arenal, ofrece una gran variedad de atracciones para quienes la visitan: aguas termales, spas, caminatas, cabalgatas, kayak, pesca, observación de aves y mucho más.

Si usted busca un lugar para relajarse, conectarse con la naturaleza y disfrutar de momentos inolvidables con su pareja, familia o amigos, este destino es, sin duda, una de las mejores alternativas en el país.

Lisbeth y su novio se ven muy enamorados.
Lisbeth y su novio se ven muy enamorados. (Lisbeth Valverde/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lisbeth ValverdeLa FortunaSan Carlos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.