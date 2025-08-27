Turista ignoró las advertencias sobre venir a Costa Rica en esta época y esto fue lo que pasó

Ignoró las advertencias sobre venir a Costa Rica en esta época y esto fue lo que pasó. (Adele la fotógrafa/TikTok)

Una joven turista, conocida en TikTok como Adele la fotógrafa, compartió un video en el que contó que le habían advertido no viajar a Costa Rica en cierta temporada, pero decidió ignorar la recomendación.

En el clip escribió lo que le habían dicho: “No viajes a Costa Rica en temporada de lluvias, no vale la pena”, y respondió mostrando impresionantes paisajes del país junto con la frase: “Costa Rica, las tres semanas que llevo aquí”.

Las imágenes dejan ver montañas, cataratas, naturaleza exuberante y vistas espectaculares que contradicen la advertencia inicial. En la descripción del video detalló: “Dejen de mentir, por poco cancelo mis vacaciones”.

Adele también ha ido mostrando a sus seguidores las experiencias que está viviendo en Costa Rica, principalmente en la zona de La Fortuna.

La fotógrafa contó que uno de los motivos de su viaje fue practicar yoga, una actividad que, asegura, realiza cada vez que enfrenta desilusiones amorosas. Además, señaló que, contrario a lo que muchos piensan, el país no le ha parecido caro.